Число жертв коронавируса в США преодолело отметку в 350 тыс.

В США пандемия COVID-19 унесла жизни более 350 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные университета Хопкинса, отслеживающего статистику по коронавирусу в режиме реального времени.

К 8:30 мск 3 января в стране было зафиксировано 350 186 летальных исходов. Соединенные Штаты продолжают удерживать первое место по числу жертв коронавируса.

Больше всего умерших в штате Нью-Йорк — 38,2 тыс. В Техасе, который на втором месте, умерли 28,3 тыс. человек. Третьим по количеству смертей штатом является Калифорния — 26,5 тыс.

Днем ранее число заболевших коронавирусной инфекцией в США перевалило за отметку в 20 млн. Больше всего подтвержденных случаев в Калифорнии, Техасе, Флориде и Нью-Йорке.