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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса в США преодолело отметку в 350 тыс.

В США пандемия COVID-19 унесла жизни более 350 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные университета Хопкинса, отслеживающего статистику по коронавирусу в режиме реального времени.

К 8:30 мск 3 января в стране было зафиксировано 350 186 летальных исходов. Соединенные Штаты продолжают удерживать первое место по числу жертв коронавируса.

Больше всего умерших в штате Нью-Йорк — 38,2 тыс. В Техасе, который на втором месте, умерли 28,3 тыс. человек. Третьим по количеству смертей штатом является Калифорния — 26,5 тыс.

Число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн
Общество
Фото:Matt Slocum / AP

Днем ранее число заболевших коронавирусной инфекцией в США перевалило за отметку в 20 млн. Больше всего подтвержденных случаев в Калифорнии, Техасе, Флориде и Нью-Йорке.

На втором месте по количеству заражений Индия — более 10,3 млн инфицированных, на третьем — Бразилия (7,7 млн). Россия с 3,1 млн заболевших находится на четвертом месте.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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