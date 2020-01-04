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Синоптики пообещали аномальное тепло в России до конца новогодних каникул
Аномальное тепло в России продержится до конца новогодних каникул. К Рождеству в столичном регионе немного похолодает, однако затем температурный фон вновь вернется к плюсовым значениям
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Аномально высокий температурный фон, вызванный обширным атлантическим циклоном, сохранится в большинстве регионов России как минимум до конца первой декады января. Такой прогноз опубликовали специалисты Росгидрометцентра.

По расчетам синоптиков, наибольшая аномалия среднесуточной температуры ожидается в восточных регионах страны, где отклонение от нормы составит +16 градусов. Так, например, на юге западной Сибири днем будет немного ниже нуля, что не свойственно для начала января. В Поволжье до понедельника температура воздуха составит минус 5 — плюс 2 градуса.

Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в европейской части России
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В Центральном федеральном округе в начале следующей недели немного похолодает, чему будет способствовать прохождение холодного атмосферного фронта. В столичном регионе в понедельник ночью ожидается -5...-3 градусов, днем -3...-1 градус; в ночь перед Рождеством — те же -5...-3 градуса, а днем -2…0 градусов. Однако в среду, 8 января вновь потеплеет: ночью -3...-1 градус, днем 0…+2 градуса.

В Гидрометцентре отмечают, что лишь в двух регионах температурный фон будет около нормы или ниже нее. Речь идет о востоке Чукотского автономного округа и севере Камчатского края.

В конце прошлого и начале нового года в различных российских регионах были зафиксированы температурные рекорды. Так, 23 декабря в Москве столбик термометра поднимался до отметки +6,2 градуса, то есть выше рекордного показателя, зафиксированного в 2015 году.

2 января абсолютный максимум температуры был перекрыт в Пскове (+5,8 градуса) и Нижнем Новгороде (+4,7 градуса).

Автор: Артем Филипенок
Теги: Гидрометцентр, погода
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