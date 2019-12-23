В Москве температура воздуха установила рекорд

Воздух в Москве в понедельник прогрелся до 6,2 градусов тепла, побив тем самым рекорд температуры на 23 декабря, установленный в 2015 году, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Это суточный рекорд текущего дня, именно 23 декабря. Да, за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в столице, которая насчитывает около 140 лет, в этот день так тепло не было никогда», — сказал он.

Прошлый рекорд был установлен в 2015 году, когда температура воздуха составила 5,4 градуса, добавил синоптик.

Первая половина недели в столичном регионе будет достаточно теплой, ближе к выходным возможно похолодание и небольшой снег, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, осадки прекратятся уже во вторник, 24 декабря, а в субботу возможен небольшой снег.