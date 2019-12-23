Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 62,25 (-0,16) Quote, 13:58
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 69 (-0,38) Quote, 13:58
В посольстве России в Минске опровергли сообщения о пожаре Общество, 23:28 «Нафтогаз» нашел «большой риск» из-за соглашения с Россией по газу Экономика, 23:22 В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника Общество, 23:21 Как развить креативность. 30 практических советов РБК и Xiaomi, 23:17 Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем Общество, 23:07 В Москве температура воздуха установила рекорд Общество, 23:04 Российские ПВО отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим Политика, 22:43 Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией Политика, 22:39 Журналистка ответила на сообщения об увольнении после вопроса Путину Технологии и медиа, 22:30 Путин поручил оценить перенос железной дороги в Сочи от побережья Политика, 22:24 Путин наградил артиста Домогарова орденом Дружбы Общество, 22:22 Прокурор запросил 3,5 года колонии для фигуранта дела о митингах в Москве Политика, 21:49 МГУ заинтересовался ценой на книгу историка Олега Соколова Общество, 21:46 Путин определил степень «вины России» в состоянии Чечни во время 90-х Политика, 21:45
Общество ,  
0 
В Москве температура воздуха установила рекорд

Воздух в Москве в понедельник прогрелся до 6,2 градусов тепла, побив тем самым рекорд температуры на 23 декабря, установленный в 2015 году, сообщил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Это суточный рекорд текущего дня, именно 23 декабря. Да, за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в столице, которая насчитывает около 140 лет, в этот день так тепло не было никогда», — сказал он.

Прошлый рекорд был установлен в 2015 году, когда температура воздуха составила 5,4 градуса, добавил синоптик.

Синоптики сообщили о погоде в России в предновогоднюю неделю
Общество

Первая половина недели в столичном регионе будет достаточно теплой, ближе к выходным возможно похолодание и небольшой снег, рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. По его словам, осадки прекратятся уже во вторник, 24 декабря, а в субботу возможен небольшой снег.

Теги: Москва, погода, рекорд, новости РБК
Материалы по теме
Синоптики сообщили о погоде в России в предновогоднюю неделю
Общество
Синоптик сообщил о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Общество
Синоптики сообщили об аномальной погоде в день зимнего солнцестояния
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter