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Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в европейской части России

В Гидрометцентре сообщили, что ближайшие дни на территории европейской части России будет теплая погода, свойственная ноябрю. Причиной аномалии стали атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль побережья Арктики.

Синоптики отметили, что температура воздуха будет превышать норму на 5–8 градусов. Наибольшее отклонение ожидается в выходные в северо-восточных регионах — в Коми и Ненецком автономном округе. Днем там будет 3–8 градуса ниже нуля или даже оттепель.

В Москве 14 декабря прогнозируется температура около нуля, без осадков. В воскресенье метеослужба прогнозирует дождь и мокрый снег и повышение столбика термометра до +3. Аналогичная погода ждет москвичей и в понедельник.

В Санкт-Петербурге днем в субботу тоже будет 0 градусов ночью и до +2 днем, а с 15 декабря начнутся осадки.

Снег и повышение температуры до +5 циклоны принесут в Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую области. Дождь, мокрый снег с возможным гололедом и туманом синоптики ждут в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Холоднее всего, согласно этому прогнозу, будет в Поволжье и южных регионах России. Ночью температура воздуха там может падать до -15 градусов, а днем будет в пределах 2–7 градусов мороза. В воскресенье на Верхней Волге, в Саратовской и Пензенской областях не исключены снегопады.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что в столичном регионе в течение зимы ожидается несколько волн холода. Во время них столбик термометра будет опускаться до -25 градусов и ниже.

Теги: погода, аномалия
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