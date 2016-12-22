Убийцу начальника отдела полиции в Чечне застрелили при задержании

Мужчина, который накануне вечером, 3 января, убил начальника отдела полиции чеченского села Автуры, был застрелен при задержании в ходе спецоперации, отчитались в МВД республики

Рейд спецсил полиции. Чечня. Архив (Фото: Муса Садулаев / АР)

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудники МВД по Чеченской Республике совместно с управлением Росгвардии по Чеченской Республике установили местонахождение разыскиваемого за убийство полицейского мужчины. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь МВД Чечни Магомед Дениев.

«При задержании он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был уничтожен. Это ранее судимый 27-летний житель села Автуры Хамзат Баймурадов, который был блокирован на окраине села Автуры», — сообщил он.

Пострадавших при нейтрализации Баймурадова среди участников операции нет, добавил Дениев.

Как уточнили позже агентству «РИА Новости» в чеченском МВД, Баймурадов ранее был судим за участие в незаконных вооруженных формированиях по ст. 208 УК РФ.

Накануне, 3 января, при выходе из сельского магазина был застрелен глава поселкового отделения полиции Абубакар Устарханов. Совершивший преступление скрылся с места происшествия на автомобиле полицейского. Для его поисков правоохранители начали спецоперацию. О том, что убийцей является Хамзат Баймурадов, ранее сообщали источники ТАСС и «РИА Новостей». По словам собеседников, он ранее работал в правоохранительных органах.