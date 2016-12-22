СМИ рассказали подробности о личности расстрелявшего полицейских в Чечне

Расстрелявший полицейских в Чечене мужчина ранее служил в правоохранительных органах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Расстрелявший полицейского уроженец села Автуры Хамзат Баймурадов ранее работал в правоохранительных органах, имеет высшее юридическое образование», — рассказали агентству.

Об убийстве начальника отдела полиции села Автуры Шалинского района Чечни стало известно 3 января. Полицейский был убит на выходе из-за магазина. Подозреваемым в убийстве назван житель того же села 1990 года рождения,

Полиция ведет поиск нападавшего.



