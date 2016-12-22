В Чечне на выходе из магазина убили начальника отдела полиции
Общество, 03 янв, 20:03
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В Чечне на выходе из магазина убили начальника отдела полиции
В Чеченской Республике убит начальник отделения полиции села в Шалинском районе. Его застрелили на улице
Рейд по обеспечению безопасности в Чечне. Архив
Как сообщает пресс-служба МВД по Чечне, в селе Автуры Шалинского района был убит начальник местного отделения полиции. «Преступник нанес полицейскому подлый выстрел в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений полицейский скончался», — говорится в сообщении.
По оперативной информации, нападение совершил осужденный ранее житель этого же района 1990 года рождения, добавили в правоохранительных органах.
В настоящее время ведется поиск нападавшего.Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на свой источник, что подозреваемым в убийстве начальника отдела полиции Абубакара Устарханова является некий Баймурадов. После совершения преступления он взял оружие полицейского и скрылся на его машине.