В ГД оценили идею отменить экзамен для детей русских семей-переселенцев
В профильных комитетах Госдумы оценили новый законопроект, который может освободить русскоговорящих детей из семей переселенцев от вступительного экзамена по языку при приеме в школы. Как заявила в беседе с РБК зампредседателя комитета по труду и социальной политике Елена Цунаева, ребенок должен по своим знаниям соответствовать школьной программе — речь идет в целом о приеме в школу.
По ее словам, «вопиющей несправедливостью» можно считать случаи, когда ребенку из-за результатов экзамена по русскому языку отказывают при приеме в первый класс. Более взрослые дети уже, как правило, владеют языком, если выросли в русскоговорящей семье, подчеркнула депутат.
«Он же должен прийти не только понимать, что говорит учитель, потому что русский язык его родной язык, а он должен иметь тот уровень знаний, чтобы двигаться дальше, продолжать обучение», — пояснила Цунаева.
Она удивилась тому, что экзамены по русскому языку вовсе могут вызывать трудности у детей, которые им владеют, однако признала, что не в курсе, «что это за тесты, по какому принципу дети оцениваются».
«Язык родной, в семье говорят на русском языке, а они не могут сдать тест. Почему такие случаи происходят?», — заявила депутат.
Как заявил РБК первый зампредседателя комитета по просвещению Михаил Берулава, дети из русскоязычных семей, которые переезжают на историческую родину, не должны сдавать экзамен.
«Нынешняя система образования совершенствуется с учетом потребности общества, мы отошли от Болонского процесса и дальше обновляем и совершенствуем», — сказал он.
В конце октября в Госдуму поступил законопроект, который предполагает отмену обязательного экзамена по русскому для поступления в школу тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным. Определять порядок освобождения депутаты предложили Минпросвещения.
Член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов в эфире «Радио Россия» заявил, что сейчас у таких семей возникают большие проблемы с устройством детей в школы. Он сообщил, что в скором времени планирует поднять в Совете этот вопрос.
10 октября Минпросвещения отменило письменный тест по русскому языку, оставив только устный, для трех категорий детей мигрантов: для детей членов дипломатических ведомств; для детей, чьи семьи участвуют в программе добровольного переселения в Россию; для детей из семей иностранцев, «разделяющих традиционные российские ценности».
