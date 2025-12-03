 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Воспитание детей⁠,
0
Эксклюзив

В ГД оценили идею отменить экзамен для детей русских семей-переселенцев

Депутат Цунаева: русский у детей переселенцев должен отвечать школьной программе
Сюжет
Воспитание детей
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В профильных комитетах Госдумы оценили новый законопроект, который может освободить русскоговорящих детей из семей переселенцев от вступительного экзамена по языку при приеме в школы. Как заявила в беседе с РБК зампредседателя комитета по труду и социальной политике Елена Цунаева, ребенок должен по своим знаниям соответствовать школьной программе — речь идет в целом о приеме в школу.

По ее словам, «вопиющей несправедливостью» можно считать случаи, когда ребенку из-за результатов экзамена по русскому языку отказывают при приеме в первый класс. Более взрослые дети уже, как правило, владеют языком, если выросли в русскоговорящей семье, подчеркнула депутат.

«Он же должен прийти не только понимать, что говорит учитель, потому что русский язык его родной язык, а он должен иметь тот уровень знаний, чтобы двигаться дальше, продолжать обучение», — пояснила Цунаева.

Она удивилась тому, что экзамены по русскому языку вовсе могут вызывать трудности у детей, которые им владеют, однако признала, что не в курсе, «что это за тесты, по какому принципу дети оцениваются».

«Язык родной, в семье говорят на русском языке, а они не могут сдать тест. Почему такие случаи происходят?», — заявила депутат.

Как заявил РБК первый зампредседателя комитета по просвещению Михаил Берулава, дети из русскоязычных семей, которые переезжают на историческую родину, не должны сдавать экзамен.

«Нынешняя система образования совершенствуется с учетом потребности общества, мы отошли от Болонского процесса и дальше обновляем и совершенствуем», — сказал он.

В конце октября в Госдуму поступил законопроект, который предполагает отмену обязательного экзамена по русскому для поступления в школу тех детей иностранных граждан, для которых русский является родным. Определять порядок освобождения депутаты предложили Минпросвещения.

Член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов в эфире «Радио Россия» заявил, что сейчас у таких семей возникают большие проблемы с устройством детей в школы. Он сообщил, что в скором времени планирует поднять в Совете этот вопрос.

10 октября Минпросвещения отменило письменный тест по русскому языку, оставив только устный, для трех категорий детей мигрантов: для детей членов дипломатических ведомств; для детей, чьи семьи участвуют в программе добровольного переселения в Россию; для детей из семей иностранцев, «разделяющих традиционные российские ценности».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Анастасия Серова Анастасия Серова
экзамен Русские переселенцы Госдума Дети
Материалы по теме
Власти рассмотрят автоматизацию экзамена на права
Общество
Власти отказались освобождать приезжающих по квоте мигрантов от экзаменов
Политика
Средний балл ЕГЭ по физике снизился на фоне роста числа сдавших экзамен
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 20:49 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 20:49
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Мэр Белгорода объяснил закрытие ДК, где должен был выступать Shaman Общество, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Собянин рассказал о связи «психологического фронта» и настроения людей Политика, 20:26
Geely отказался от новых поставок Emgrand в Россию Авто, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Reuters узнал, что экс-владелец Pornhub предложил купить активы ЛУКОЙЛа Бизнес, 20:12
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Собянин заявил, что властям важнее мнение москвичей, чем Уиткоффа Общество, 20:11
Лагард усомнилась в юридическом обосновании «репарационного» кредита Политика, 20:05
Румынские военные подорвали используемый Украиной морской беспилотник Политика, 20:04
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
В КХЛ во втором матче подряд команда отыграла три шайбы и победила Спорт, 19:57
Собянин счел ПВО Москвы превосходящей оборону «продвинутых стран» Политика, 19:52
Бывшая первая ракетка мира Иванович подала на развод со Швайнштайгером Спорт, 19:49