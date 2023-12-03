В Турции задержали лидера ОПГ из России

45-летнего Шамиля Амирова задержали в Стамбуле по обвинению в мошенничестве, он находится в базе Интерпола. Для его поимки была организована операция «Клетка-15»

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МВД Турции задержало в Стамбуле одного из руководителей российской организованной преступной группировки Шамиля Амирова, сообщил министр Али Ерликая в X (бывший Twitter).

Он уточнил, что Амиров находится в базе Интерпола по «синему бюллетеню», его обвиняют в мошенничестве. Задержание прошло в рамках операции Kafes-15 (с турецкого — «Клетка-15»)

Как выяснил Haberport, Амиров родился в России в 1978 году, ему 45 лет. До приезда в Турцию его разыскивали в России, пишет издание. Однако его карточки нет в электронной базе розыска МВД России.

МВД в сентябре сообщало о «закулисных дебатах» в Интерполе по вопросу исключения России из организации. Устав Интерпола не предусматривает исключения, а каналы организации стали фактически единственным способом обмена полицейской информацией как для России, так и для других стран «в условиях сложной внешнеполитической обстановки», говорил глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД Валерий Калачев.

