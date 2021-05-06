Ученые нашли на берегу Каспийского моря более 150 мертвых тюленей

Ученые за два дня обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане более 150 мертвых тюленей, сообщил РБК генеральный директор АНО «Каспийский природоохранный центр» Заур Гапизов.

«Находим мы тюленей на всем побережье, где-то три погибших особи на километр. За два дня нашли больше 150 погибших тюленей: позавчера 30 и вчера примерно 125. Животных выбрасывает в районе Зеленоморского, Манаса (это Карабудахкентский район), села Новокаякент (Каякентский район) и поселка Сулак. С нами мониторят ситуацию прибывшие специалисты из научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Они берут образцы ДНК у животных, чтобы выяснить причину смерти», — объяснил ученый.

По версии представителей Каспийского природоохранного центра, животные погибли, запутавшись в сетях рыбаков. «Безусловно, они погибли в море, и потом их выбросило на берег. У некоторых особей видны следы сетей, у некоторых полностью срезана шкура. Из нее потом могут делать шапки, шубы», — отметил Гапизов.

«Это единственное морское млекопитающее, обитающее в Каспийском море. Гибель такого количества тюленей — это экологическое ЧП. Необходимо организовать круглогодичный мониторинг численности тюленей, привлечь к этому власти не только России, но и Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Ирана», — подчеркнул ученый.