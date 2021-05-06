Ученые нашли на берегу Каспийского моря более 150 мертвых тюленей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 74,58 (-0,28) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 89,68 (-0,1) Инвестиции, 12:52
Кто и почему конкурирует на рынке управления домами Недвижимость, 15:32 Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя в Европе Общество, 15:25 Зеленский отреагировал на русский перевод переговоров словами «они везде» Политика, 15:22 Путин потребовал повысить темпы вакцинации и призвал не расслабляться Политика, 15:17 Шесть шагов, которые изменили российский закон об эндаументах РБК и Фонд Потанина, 15:10 В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт» Общество, 15:04 В КНДР предупредили об угрозе коронавируса от «странных объектов» Политика, 14:50 Что, если не TED: где смотреть интересные лекции в Рунете Экономика образования, 14:48 Куда поехать, чтобы увидеть полное лунное затмение РБК и ПСБ, 14:41 Риелторы назвали округа Москвы с самым дешевым жильем Недвижимость, 14:28 Карацев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде Спорт, 14:28 Ученые нашли на берегу Каспийского моря более 150 мертвых тюленей Общество, 14:27 Зеленский заявил о сохранении угрозы со стороны российских войск Политика, 14:22 Нейрочип Neuralink: действительно ли мы будем вживлять гаджеты в мозг Индустрия 4.0, 14:21
Общество ,  
0 

Ученые нашли на берегу Каспийского моря более 150 мертвых тюленей

Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр Фото:Каспийский природоохранный центр
Фото: Каспийский природоохранный центр

Ученые за два дня обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане более 150 мертвых тюленей, сообщил РБК генеральный директор АНО «Каспийский природоохранный центр» Заур Гапизов.

«Находим мы тюленей на всем побережье, где-то три погибших особи на километр. За два дня нашли больше 150 погибших тюленей: позавчера 30 и вчера примерно 125. Животных выбрасывает в районе Зеленоморского, Манаса (это Карабудахкентский район), села Новокаякент (Каякентский район) и поселка Сулак. С нами мониторят ситуацию прибывшие специалисты из научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Они берут образцы ДНК у животных, чтобы выяснить причину смерти», — объяснил ученый.

По версии представителей Каспийского природоохранного центра, животные погибли, запутавшись в сетях рыбаков. «Безусловно, они погибли в море, и потом их выбросило на берег. У некоторых особей видны следы сетей, у некоторых полностью срезана шкура. Из нее потом могут делать шапки, шубы», — отметил Гапизов.

«Это единственное морское млекопитающее, обитающее в Каспийском море. Гибель такого количества тюленей — это экологическое ЧП. Необходимо организовать круглогодичный мониторинг численности тюленей, привлечь к этому власти не только России, но и Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Ирана», — подчеркнул ученый.

РБК направил запрос в Министерство экологии и природных ресурсов Дагестана, а также в администрацию Карабудахкентского, Каякентского районов и администрацию Махачкалы (к ней относится поселок Сулак).

В марте экоактивисты обнаружили в Кизлярском районе Дагестана мертвых краснокнижных пеликанов. В качестве причин гибели птиц рассматривались птичий мор, отравление, холод.

Читайте на РБК Pro
Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как студенты из Индии принесли кастовость в Кремниевую долину Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg
тюлени Дагестан экологи гибель Каспийское море новости
Материалы по теме
Экологи обнаружили массовую гибель краснокнижных пеликанов в Дагестане
Общество
В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
Общество
Власти объяснили массовую гибель птиц в Краснодарском крае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter