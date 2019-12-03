Четверть россиян причислили себя к волонтерам

87% россиян принимали участие в добровольческой деятельности, но к волонтерам или бывшим волонтерам себя причисляет почти четверть, свидетельствует опрос ФОМ. Чаще всего россияне участвуют в субботниках по благоустройству

Волонтеры на берегу озера Байкал (Фото: Владимир Байкальский / ТАСС)

Почти половина россиян (48%) считают, что окружающие их люди всегда или часто готовы помогать другим, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ, документ есть в распоряжении РБК). Опрос был проведен в ноябре 2019 года среди 3017 респондентов.

23% опрошенных считают себя волонтерами или бывшими волонтерами. Но на самом деле принимали участие в деятельности, которую можно считать добровольческой, 87% россиян.

Опрос показал, что чаще всего россияне принимают участие в таком виде безвозмездной добровольческой деятельности, как субботники. Почти две трети респондентов рассказали, что в последние полгода-год участвовали в уборке территории или другой деятельности по защите природы, а 46% помогали в благоустройстве дворов и улиц — красили скамейки и заборы, сажали цветы и так далее.

Также многие россияне помогают животным, например ищут им новых хозяев (41%), а также бездомным, инвалидам, сиротам и другим социально незащищенным людям (37%).

Менее популярными видами волонтерства оказались: