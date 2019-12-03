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Четверть россиян причислили себя к волонтерам
87% россиян принимали участие в добровольческой деятельности, но к волонтерам или бывшим волонтерам себя причисляет почти четверть, свидетельствует опрос ФОМ. Чаще всего россияне участвуют в субботниках по благоустройству
Волонтеры на берегу озера Байкал (Фото: Владимир Байкальский / ТАСС)

Почти половина россиян (48%) считают, что окружающие их люди всегда или часто готовы помогать другим, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ, документ есть в распоряжении РБК). Опрос был проведен в ноябре 2019 года среди 3017 респондентов.

23% опрошенных считают себя волонтерами или бывшими волонтерами. Но на самом деле принимали участие в деятельности, которую можно считать добровольческой, 87% россиян.

Опрос показал, что чаще всего россияне принимают участие в таком виде безвозмездной добровольческой деятельности, как субботники. Почти две трети респондентов рассказали, что в последние полгода-год участвовали в уборке территории или другой деятельности по защите природы, а 46% помогали в благоустройстве дворов и улиц — красили скамейки и заборы, сажали цветы и так далее.

Также многие россияне помогают животным, например ищут им новых хозяев (41%), а также бездомным, инвалидам, сиротам и другим социально незащищенным людям (37%).

Менее популярными видами волонтерства оказались:

  • профессиональная помощь — репетиторство, юридические консультации и т.д. (31%);
  • популяризация здорового образа жизни (28%);
  • деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти (26%).

«Молодежь чаще остальных оказывает помощь в рамках своей профессии (40 против 31% в среднем у населения), а также участвует в образовательной деятельности (25 против 17%). Люди среднего возраста (46–60 лет) чаще остальных имеют опыт участия в экологической деятельности (71 против 65%), а также в благоустройстве дворов, парков и улиц (54 против 46%)», — показал опрос ФОМ.

В числе прочего социологи поинтересовались, по каким направлениям деятельности гражданам чаще всего не хватает общественных инициатив и организаций. Первую строчку занимает социальная помощь, в том числе бездомным, инвалидам, сиротам, жертвам насилия (71%), на втором месте экологическая деятельность (62%), третье место делят деятельность в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, популяризация здорового образа жизни и донорства крови, а также помощь животным, например забота и поиск хозяев для них (по 54%). Также россиянам не хватает общественных инициатив и организаций по благоустройству дворов, парков и улиц (53%).

В 2017 году президент России Владимир Путин объявил 2018-й Годом добровольца и волонтера. 5 декабря стало в России национальным Днем волонтера — эта дата совпадает с Международным днем волонтера, который был установлен решением Генассамблеи ООН в 1985 году.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ФОМ, волонтеры
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