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Путин предложил объявить 2018-й годом добровольца и волонтера
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Путин предложил объявить 2018-й годом добровольца и волонтера
Политика, 15:19
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Путин предложил объявить 2018-й годом добровольца и волонтера

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й годом добровольца и волонтера. Об этом он заявил на церемонии вручения премии «Доброволец России — 2017», передает корреспондент РБК.

«Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера», — заявил Путин.

Видео: RT на русском / YouTube

Выступая на церемонии, Путин также пообещал скоро принять решение об участии в выборах президента в 2018 году. «Оно [решение] будет принято в ближайшее время. И принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию», — сказал президент. До этого в зале заявили о намерении поддержать кандидатуру Путина, если он выдвинет ее на выборах. 

Теги: Владимир Путин , добровольцы , волонтер
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