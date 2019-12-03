ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

По данным ФСБ, они занимались вербовкой трудовых мигрантов в ряды террористической организации

Видео: ФСБ России

В Москве и Челябинске задержаны два главаря и семь членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает «РИА Новости».

Среди задержанных есть граждане России и уроженцы стран Центральной Азии, уточнили в ведомстве.

По данным ФСБ, они занимались пропагандой идеологии организации, «нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти». Задержанные вербовали мусульман, а также находящихся в России трудовых мигрантов, утверждают в спецслужбе.

При обыске в жилищах главарей и членов ячейки были найдены пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, которые они использовали в террористической деятельности.