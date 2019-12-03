В США сняли обвинения с фигуранта дела об афере на $2 млрд в Мозамбике

В США сняли обвинения с фигуранта дела об афере на $2 млрд в Мозамбике

Он обвинялся в сговоре с банкирами Credit Suisse и мошенничестве. Речь идет о схеме, из-за которой власти Мозамбика в 2016 году объявили дефолт по долгу перед ВТБ

Фото: Mary Altaffer / AP

Бывший сотрудник судостроительной Privinvest Group Джин Бустани признан невиновным в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела об афере с продажей долговых обязательств Мозамбика на $2 млрд. Такое решение приняло жюри присяжных федерального суда в Бруклине, сообщил представитель прокуратуры, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Вердикт присяжных полностью оправдывает Бустани и доказывает, что никаких нарушений с судостроительными проектами в Мозамбике не было, заявил представитель Privinvest. Он отметил, что из-за действий США бывший сотрудник компании почти год провел в тюрьме.

Бустани задержали в Доминикане в январе и в том же месяце выдали США, где он был арестован. Тогда же в Лондоне по запросу США арестовали трех экс-банкиров Creditt Suisse, однако всех, по данным Reuters, отпустили под залог.

В США Бустани, еще одного работника Privinvest, трех менеджеров Credit Suisse AG, а также трех представителей властей Мозамбика обвинили в сговоре и коррупции.

В 2013–2014 годах власти Мозамбика заняли у Credit Suisse, ВТБ и BNP средства для покупки систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца. Деньги получили мозамбикские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также фонд Mozambique Asset Management. Сделкой руководил министр финансов Мануэль Чанг. По версии следствия, он скрыл информацию о кредитах, когда уходил в отставку в 2015 году.