Мединский возмутился монополией Голливуда из-за «Фантастических тварей»

Мединский заявил об угрозе для российского кинематографа от «всемирной машины Голливуда». Он привел в пример фильм «Фантастические твари», доля в прокате которого в ноябре составляла до 70% сеансов

Владимир Мединский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Министр культуры Владимир Мединский высказался за усиление мер государственного протекционизма. В противном случае, по его мнению, российский кинематограф будет уничтожен «всемирной машиной Голливуда». Заявление Мединского последовало после слов режиссера и главы «Мосфильма» Карена Шахназарова, который призвал к ограничению проката американских фильмов в России.

«Я рад, что такие идеи, наконец, достигли и кинематографического сообщества. Начинают это осознавать. Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф рано или поздно будет разрушен всемирной машиной Голливуда», — сказал Мединский (цитата по «РИА Новости»).

В качестве примера министр привел фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Мединский обратил внимание, что в отдельные дни в ноябре картина занимала долю в прокате свыше 70% сеансов. «Меня возмущает, что две трети сеансов отдавались одному фильму», — признался министр. «Что это, как не монополия? Тотальная монополия голливудских кинопрокатчиков, которая диктует свои условия киносетям» — продолжил он.

Решением проблемы Мединский видит увеличение субсидирования производства российских фильмов либо протекционизм. «Лучше, конечно, — и то, и то», — сказал министр.

Ранее в понедельник Шахназаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил за более радикальные меры для поддержки отечественного кино. Глава «Мосфильма» призвал к ограничению проката американских картин. «Потому что то, что сегодня происходит в российском прокате, на самом деле, с этим невозможно сражаться. Прежде всего потому, что в определенной степени он контролируется американцами», — сказал он.