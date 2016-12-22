Мединский исключил введение квоты в 35% на прокат иностранных фильмов

Квота в 35% от общего числа сеансов в кинотеатрах для иностранных фильмов вводиться не будет, заявил министр культуры Владимир Мединский. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что обсуждавшийся в СМИ лимит на прокат иностранных кинокартин не будет принят. По его словам, речь будет идти о том, чтобы не дать заполнять все прокатное время одним единственным фильмом без привязки к месту его производства. ​«Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор», — сказал Мединский.

О том, что Минкультуры предложило законодательно ввести лимит на иностранные кинокартины в 35% дневного прокатного времени, сообщалось в начале сентября. Однако через несколько дней вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве культуру, заявила, что ограничений для иностранных фильмов вводиться не будет. Она подчеркнула, что у российских кинопроизводителей «хорошие результаты», а сама она выступает за «свободную конкуренцию на кинорынке»