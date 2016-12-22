Пропавшего два дня назад полузащитника ФК «Локомотив» нашли мертвым

Тело футболиста молодежного состава команды обнаружили в Москве. Информацию о гибели спортсмена подтвердили в футбольном клубе. Причины смерти пока не сообщаются

Алексей Ломакин (Фото: fclm.ru)

Футбольный клуб «Локомотив» подтвердил гибель игрока своей молодежной команды 18-летнего Алексея Ломакина.

«ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее о смерти футболиста сообщили источник телеканала «360», знакомый с ситуацией, и источник «Интерфакса». По данным собеседника агентства, тело Ломакина обнаружили 2 декабря в Москве.

Ранее источник агентства «Москва» сообщил, что мать Ломакина обратилась в полицию из-за пропажи сына 30 ноября. По ее словам, в этот день Алексей уехал на медицинские процедуры в диагностический центр «Локомотива» и остался там ночевать. При этом он не подходил к телефону, а 2 декабря выяснилось, что молодой человек забыл рюкзак со смартфоном в такси.

Перед пропажей спортсмен распивал алкоголь со своим знакомым по имени Иван. По словам Ивана, он не помнит, где они проводили время. Источник агентства со ссылкой на заявление матери футболиста в полицию сообщил, что Ломакин «иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», от которого его поведение становится неадекватным».

18-летний Алексей Ломакин является воспитанником «Локомотива», он пришел в академию в 2007 году. Ломакин стал полузащитником «молодежки» в феврале текущего года. В сезоне 2018–2019 годов он провел на поле 89 минут и сыграл в трех матчах — против «Уфы», «Динамо» (Москва) и «Оренбурга».