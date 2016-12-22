Роспотребнадзор возбудил дело из-за гепатита в академии «Спартак»

Московское управление Роспотребнадзора направило в суд материалы для приостановления деятельности столовой и частного учреждения допобразования «Академия «Спартак», где ребенок заболел гепатитом А. Об этом сообщается на сайте управления.

В ходе проверки был установлен факт функционирования несанкционированного спортивного интерната. Хотя у учреждения была лицензия только на образовательную деятельность, там также велась медицинская деятельность, и «оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой сети ООО «Содексо Евроазия».

​В работе столовой Роспотребнадзор обнаружил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, овощи и фрукты мыли в мясном цехе, а готовые блюда хранили в заготовочном.

В отношении юридического и должностных лиц столовой возбудили административные дела.

Столичное управление Роспотребнадзора организовало медосмотр всех детей и сотрудников, также у них были взяты анализы. Им также запретили в течение 35 дней посещать массовые мероприятия. Помещение интерната и столовой закрыли и опечатали.

На сайте футбольного клуба «Спартак» отмечается, что после получения предписание в интернате провели дезинфекцию раздевалок и зон общего пользования. Все ученики и сотрудники академии сдали анализы и прошли вакцинацию. При этом для тренировок ученикам выделили отдельные раздевалки, куда не будут пускать остальных посетителей базы в Сокольниках.

«Первый случай заболевания был зафиксирован в понедельник, 29 октября, ближе к обеду. Мальчик был сразу же направлен в больницу, а в академии начались мероприятия по купированию распространения инфекции», — приводятся в сообщении слова главного врача академии Размика Кешишяна.

Отмечается, что случай был не единственным, что говорит о пищевом характере заражения.

Академия «Спартак» является школой одноименного московского футбольного клуба. Она была создана в конце 1950-х годов на базе групп подготовки при командах мастеров «Спартака». В 1992 году ее перевели на баланс футбольного клуба, позднее в школе открыли интернат. В 2010 году школа получила название «Академия «Спартак» по футболу имени Ф. Ф. Черенкова».

В конце октября в бурятском селе Ильинка 55 учеников школы заболели сальмонеллезом. В ходе проверки управление Роспотребнадзора и прокуратуры выявили нарушения в школьной столовой. Среди них оказались несоблюдение режима мытья посуды, отсутствие необходимой обработки продуктов питания и нарушения условий их хранения. При этом трое сотрудников не прошли гигиеническое обучение. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).