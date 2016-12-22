Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации побоев в семье

Омбудсмен предложила принять закон о противодействии насилию в семьях и ратифицировать Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Татьяна Москалькова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Принятие закона о декриминализации побоев в семьях было ошибкой. Об этом заявила в ходе открытого урока «Права человека» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

Москалькова также выступила за ратификацию стамбульской Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. «Сегодня человек, который находится в семейном пространстве, не защищен от насилия, которое не переходит грани преступления», — сказала она.

Закон о декриминализации побоев (автор законопроекта — сенатор Елена Мизулина) вступил в силу в феврале прошлого года. «Побои», согласно тексту закона, — это действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если один член семьи совершил такие действия по отношению к другому впервые, то их теперь рассматривают как административное, а не как уголовное правонарушение. За них могут выписать штраф 30 тыс. руб., арестовать на 15 суток или назначить исправительные работы. Повторные побои рассматриваются уже как уголовное преступление.

Против этого закона ранее выступал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Комментируя его норму, он отметил: «Вот мы уже пожинаем насилие». Глава МВД Владимир Колокольцев указывал, что декриминализация привела к возникновению новых трудностей: например, судьи чаще всего назначают нарушителям штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб. и они платят их из семейного бюджета, общего с жертвами, а не арест или обязательные работы.

В Human Rights Watch подсчитали, что число обращений в кризисные центры после принятия закона выросло. Правозащитники считают, что для борьбы с домашним насилием в стране нужно создавать приюты для пострадавших.