В бригаде «БАРС-Курск» пообещали наказать организаторов концерта Апачева

Аким Апачев провел концерт для бригады «Барс-Курск». Там сообщили, что выступление не было согласовано с руководством. В марте произошел скандал из-за того, что Апачев нарисовал нецензурное граффити в Судже

Организаторы несанкционированного выступления музыканта Акима Апачева перед участниками добровольческого отряда «Барс-Курск» «понесут заслуженное наказание», сообщается в телеграм-канале подразделения.

«03.11.2025г. на базе нашей бригады состоялось выступление певца Акима Апачева. Выступление данного исполнителя не было согласовано с руководством бригады и не может свидетельствовать о том, что вина г-на Апачева перед жителями Курской области за события, виновником которых он стал в марте этого года, исчерпана», — говорится в сообщении.

О том, что концерт, проведённый в бригаде «БАРС-Курск», прошёл без согласования с командованием, сообщил также губернатор региона Александр Хинштейн. «Курск, как и Донбасс, не прачечная. Это не место, куда можно приехать, чтобы отмыть черные пятна на своей биографии», — написал он.

В телеграм-канале самого Апачева также говорится, что для добровольческой бригады «Барс-Курск» был проведен «большой концерт», который начали с исполнения гимна.

Аким Апачев сообщил РБК, что ему ничего не было известно о необходимости согласовывать выступление. «В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения «Барс-Курск»... Меня позвали выступить, я приехал и выступил», — сказал он. Апачев добавил, что он регулярно выступает в зоне проведения военной операции и назвал произошедшее «каким-то недоразумением».

В конце марта полиция обвинила Апачева в хулиганстве из-за граффити в Судже с нецензурной бранью в адрес украинцев. Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал его действия порчей имущества и вандализмом, провокацией и «пиаром на крови». Также он отметил, что Апачев посетил приграничную территорию без разрешения.

13 марта Министерство обороны официально подтвердило освобождение Суджи от украинских войск. Город находился под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.

Артист извинился за граффити, признал вину и сказал, что готов нести ответственность. Он предложил Хинштейну помощь в восстановлении памятников в Курской области к 80-летию Победы. По словам Апачева, он «никого не хотел обидеть» своими надписями, а планировал «поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити».