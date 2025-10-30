Власти запретят проезд электрокаров по Крымскому мосту со стороны Кубани
Проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края будет запрещен с 3 ноября 2025 года, соответствующий документ подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документ опубликовал оперштаб Краснодарского края.
Согласно указу, речь идет об участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь — от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400). В качестве альтернативы владельцам таких машин предложили использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.
Крымский мост имеет длину 19 км, соединяет Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края. Мост проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег в Керчи. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.
Правила проезда по Крымскому мосту ужесточили после подрыва в октябре 2022 года. В частности, был запрещен проезд грузовиков, а также организован досмотр следующих по мосту легковых автомобилей и автобусов. Сейчас движение по Крымскому мосту приостанавливают несколько раз в неделю, иногда несколько раз в день.
Материал дополняется
