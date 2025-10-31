Власти объяснили запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту

Запрет на проезд электрокаров по Крымскому мосту связан с мерами безопасности

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Запрет проезда электромобилей и машин с гибридной силовой установкой по Крымскому мосту связан с рекомендациями в сфере безопасности, которые дала антитеррористическая комиссия. Об этом ТАСС сообщили в администрации Краснодарского края.

«Это рекомендация антитеррористической комиссии», — пояснил собеседник агентства.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал документ о запрете с 3 ноября движения электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

Согласно указу, речь идет об участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от километра 134+660 до 145+400). В качестве альтернативы владельцам таких машин предложили использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Краснодарского края.

После того как в октябре 2022 года на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого погибли пять человек, правила его проезда были ужесточены.

В частности, был введен запрет на движение грузовиков, а для легковых автомобилей и автобусов организован досмотр. Сейчас движение по мосту периодически приостанавливают по соображениям безопасности. Минтранс ранее призвал водителей относиться к этим мерам «с пониманием».