Власти объяснили запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту
Запрет проезда электромобилей и машин с гибридной силовой установкой по Крымскому мосту связан с рекомендациями в сфере безопасности, которые дала антитеррористическая комиссия. Об этом ТАСС сообщили в администрации Краснодарского края.
«Это рекомендация антитеррористической комиссии», — пояснил собеседник агентства.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал документ о запрете с 3 ноября движения электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.
Согласно указу, речь идет об участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от километра 134+660 до 145+400). В качестве альтернативы владельцам таких машин предложили использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Краснодарского края.
После того как в октябре 2022 года на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого погибли пять человек, правила его проезда были ужесточены.
В частности, был введен запрет на движение грузовиков, а для легковых автомобилей и автобусов организован досмотр. Сейчас движение по мосту периодически приостанавливают по соображениям безопасности. Минтранс ранее призвал водителей относиться к этим мерам «с пониманием».
