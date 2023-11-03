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На выставке «Россия» покажут будущие курорты Херсонской области

ДНР и ЛНР на выставке-форуме «Россия» представят свой промышленный потенциал, Запорожская область — достижения в сельском хозяйстве, а Херсонская область — планы по развитию туризма
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На Международной выставке-форуме «Россия» будут представлены достижения в том числе новых регионов — например, Херсонская область продемонстрирует проекты будущих курортов, рассказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова в интервью телеканалу РБК.

«ДНР и ЛНР покажут свой промышленный потенциал, Запорожье покажет свои успехи в сельском хозяйстве, а Херсонская область — это туризм, заповедник Аскания-Нова, проекты будущих курортов», — сказала Виртуозова.

Выставка достижений России пройдет на ВДНХ в Москве с 4 ноября по 12 апреля 2024 года.

Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью вошла в состав России осенью 2022 года в результате референдума. В настоящее время левый берег Днепра в районе Херсона находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских.

В июне РБК писал, что Херсонская область ищет инвесторов для создания Центра морского туризма на территории рыболовецкого завода в Геническе с выставочным комплексом и устричной фермой. Власти региона также планируют привлекать бизнес для развития туризма и в других местах. Среди других перспективных мест для отдыха с точки зрения Минтуризма области — геническое Розовое озеро в Приозерном, зоопарк «Сафари-парк» в Счастливцево, остров Джарылгач на Черном море, термально-минеральный источник в районе села Стрелковое, соленые озера Арабатской стрелки — «Мертвое море» Херсонской области, а также заповедник «Аскания-Нова» возле Каховки.

Теги
Херсонская область ВДНХ Выставка «Россия»
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