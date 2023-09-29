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Минстрой России допустил, что ряд городов в новых регионах не восстановят

Глава Минстроя: ряд городов в новых регионах России пока не восстановят
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Россия не планирует восстанавливать некоторые разрушенные в ходе военных действий города в новых регионах. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета.

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная — мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Файзуллина, сейчас в Попасной живут семь человек без воды, электроэнергии, газа, но «не хотят уходить из индивидуального жилья».

Минстрой России допустил, что ряд городов в новых регионах не восстановят
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Глава Минстроя добавил, что работы в Северодонецкой агломерации «толком не ведутся».

В ноябре прошлого года глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Попасную могут частично восстановить, чтобы запустить железнодорожное сообщение и возобновить работу Западной фильтровальной станции.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин 24 июля 2022 года заявлял, что для Попасной, а также Лисичанска, Рубежного и Северодонецка будут разработаны мастер-планы развития по примеру Мариуполя.

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Позднее Пасечник уточнил, что власти ЛНР склоняются к тому, чтобы не восстанавливать Попасную, где повреждено около 96% зданий и сооружений.

В конце мая 2022 года Минстрой России создал департамент по восстановлению территорий ДНР и ЛНР. По указанию президента России Владимира Путина российские регионы начали брать на себя ответственность за восстановление населенных пунктов республик.

Глава государства оценил, что на восстановление ДНР и ЛНР уйдут «месяцы и годы», но заверил, что Россия будет помогать республикам и постарается привести в порядок всю инфраструктуру, разрушенную в ходе военных действий.

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Минстрой Россия восстановление города ДНР ЛНР
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