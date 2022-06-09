Кадыров на трех языках рассказал о борьбе с сатанизмом

В мире идет борьба с сатанизмом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на русском, китайском и английском языках в Telegram-канале.

«В мире идет борьба людей традиций, религии и семейных ценностей против последователей сатанизма и вседозволенности», — написал Кадыров на трех языках.

По его словам, в этом противостоянии Россию поддерживают «многие страны», при этом глава республики не уточнил какие именно.

В середине мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» глава Чечни назвал сатанизм главным врагом и главной угрозой для России. В качестве примера «сатанизма» он привел снос советских памятников на Украине, а также в очередной раз поддержал проведение военной операции.

Кадыров тогда отметил, что президент России «однозначно ведет правильную политику», препятствуя распространению подобных негативных явлений в стране.