Автомобиль Елизаветы II Jaguar X-Type выставили на аукцион

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Цена конфликта: как изменилась внешняя торговля России после 24 февраля Pro, 12:04
ВТБ сообщил о резком росте доли ипотеки на вторичное жилье Недвижимость, 11:59
Совфед рассмотрит возвращение двухлетнего срока службы в армии Политика, 11:52
Как люди оказываются без дома и как им помочь Партнерский проект, 11:51
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:49
Заблокировавший россиян криптопроект объявил о массовых сокращениях Крипто, 11:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Цены на газ в Европе выросли на 10% и превысили $1400 за тыс. кубометров Инвестиции, 11:47
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 11:39
Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже рухнул более чем на 50% Инвестиции, 11:38
Мартин Скорсезе станет продюсером нового фильма с Дженнифер Лоуренс Life, 11:33
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 11:28
Чистая прибыль Мосбиржи за третий квартал выросла почти на 30% Инвестиции, 11:21
Семь кораблей покинули порты Украины после возобновления зерновой сделки Политика, 11:20
Умерла Елизавета II ,  
0 

Автомобиль Елизаветы II Jaguar X-Type выставили на аукцион

Автомобиль королевы Великобритании Елизаветы II Jaguar X-Type продадут на аукционе
Королева купила автомобиль в 2009 году, с тех пор проехав на нем около 117 тыс. км. Аукцион пройдет 26 ноября, стартовая цена за автомобиль не установлена
Фото: Ben Stansall / Getty Images
Фото: Ben Stansall / Getty Images

Автомобиль Jaguar X-Type Estate, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, продадут на аукционе 26 ноября, сообщается на сайте аукционного дома Historics Auctioneers.

Аукцион пройдет в здании комплекса Mercedes-Benz World в Вейбридже, графство Суррей. Стартовая цена за машину не установлена.

«Он [автомобиль] оборудован люком на крыше, автоматической коробкой передач, электрическими стеклоподъемниками, климат-контролем, хорошей историей обслуживания, сертификатом Jaguar Heritage Trust и находится в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

Фото:Historics Auctioneers Фото:Historics Auctioneers Фото:Historics Auctioneers Фото:Historics Auctioneers Фото:Historics Auctioneers Фото:Historics Auctioneers Фото:Historics Auctioneers Фото:Historics Auctioneers Фото:Historics Auctioneers

Машина представлена в цвете Emerald Fire (изумрудный огонь) с кожаным салоном цвета Barley (ячмень). Автомобиль был куплен в 2009 году, пробег — 72 544 мили (около 117 тыс. км).

Daily Mail отмечает, что Елизавета II купила Jaguar X-Type Estate в качестве резерва другому своему автомобилю — Land Rover Defender.

Елизавета II отказалась водить машину самостоятельно в 92 года. С марта 2019 года ее стал возить шофер. Такое решение было принято после ДТП, в которое попал ее муж, герцог Эдинбургский Филипп.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны состоялись 19 сентября в часовне Виндзорского замка. В свидетельстве, опубликованном Национальным архивом Шотландии, в качестве причины смерти королевы указана «старость». Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы II принц Чарльз (Карл III). Его коронация запланирована на 6 мая 2023 года, его супруга Камилла станет королевой-консортом.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Елизавета II Великобритания автомобиль Jaguar Аукцион
Материалы по теме
Как прошли похороны королевы Елизаветы II. Видео
Политика
Национальный архив Шотландии показал свидетельство о смерти Елизаветы II
Политика
Надзорный орган Британии потребовал раскрыть «тайные» активы Елизаветы II
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter