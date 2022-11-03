Автомобиль Елизаветы II Jaguar X-Type выставили на аукцион

Королева купила автомобиль в 2009 году, с тех пор проехав на нем около 117 тыс. км. Аукцион пройдет 26 ноября, стартовая цена за автомобиль не установлена

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Автомобиль Jaguar X-Type Estate, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II, продадут на аукционе 26 ноября, сообщается на сайте аукционного дома Historics Auctioneers.

Аукцион пройдет в здании комплекса Mercedes-Benz World в Вейбридже, графство Суррей. Стартовая цена за машину не установлена.

«Он [автомобиль] оборудован люком на крыше, автоматической коробкой передач, электрическими стеклоподъемниками, климат-контролем, хорошей историей обслуживания, сертификатом Jaguar Heritage Trust и находится в хорошем состоянии», — говорится в сообщении.

Машина представлена в цвете Emerald Fire (изумрудный огонь) с кожаным салоном цвета Barley (ячмень). Автомобиль был куплен в 2009 году, пробег — 72 544 мили (около 117 тыс. км).

Daily Mail отмечает, что Елизавета II купила Jaguar X-Type Estate в качестве резерва другому своему автомобилю — Land Rover Defender.

Елизавета II отказалась водить машину самостоятельно в 92 года. С марта 2019 года ее стал возить шофер. Такое решение было принято после ДТП, в которое попал ее муж, герцог Эдинбургский Филипп.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет. Похороны состоялись 19 сентября в часовне Виндзорского замка. В свидетельстве, опубликованном Национальным архивом Шотландии, в качестве причины смерти королевы указана «старость». Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы II принц Чарльз (Карл III). Его коронация запланирована на 6 мая 2023 года, его супруга Камилла станет королевой-консортом.