В самолете Абэ по пути в Таиланд загорелась духовка

В самолете Абэ по пути в Таиланд загорелась духовка

На борту правительственного Boeing 777-300ER загорелся духовой шкаф. Огонь удалось быстро потушить, в результате инцидента никто не пострадал

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Небольшой пожар произошел в салоне самолета премьер-министра Японии Синдзо Абэ, направляющегося в Таиланд для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщают телекомпания NHK и информационное агентство Kyodo.

По данным изданий, в 15:00 по местному времени (09:00 мск) в задней части правительственного лайнера Boeing 777-300ER загорелся духовой шкаф. Огонь удалось быстро потушить, в результате инцидента никто не пострадал.

Как уточняет Kyodo, самолет, на котором летел премьер, в эксплуатации с апреля.

Абэ вылетел из аэропорта Ханэда (Токио) в 13:41 (7:41 мск) в Таиланд для участия во встречах на высшем уровне в рамках саммита АСЕАН.

Это не первый инцидент с правительственными самолетами. В апреле лайнер «Конрад Аденауэр», на борту которого находился министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не смог самостоятельно припарковаться в аэропорту Нью-Йорка из-за лопнувшего колеса. Тогда из-за неполадки Маас вынужден был пропустить открытие неформального заседания Совета Безопасности ООН.