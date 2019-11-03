Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора

В России следует ввести штраф за нераздельный сбор мусора, заявил глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Но только после запуска системы учета разделения отходов

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.

«Я считаю, что [вводить штрафы] нужно, но не сейчас. Сначала надо посчитать, сколько реально образовывается отходов — условно, тот минимум, за который все платят и при превышении которого у вас должен взиматься более высокий тариф. Создать систему раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой», — пояснил Буцаев в интервью РБК, публикация которого запланирована на вторник.

Он отметил, что в регионах, где будет введен раздельный сбор мусора, пока сложно отследить, «кто какой выбросил мусор», в отличие от Европы, где система мониторинга налажена. По словам Буцаева, в России разделяется около 7% отходов, а к 2024 году, согласно национальному проекту «Экология», обработку должны проходить 60% мусора.

В 2019 году в России началась мусорная реформа, в рамках которой в регионах создаются операторы, которые контролируют работу с отходами. Также в регионах создаются схемы по образованию и утилизации мусора. Буцаев 19 сентября говорил, что в России не хватает мощностей для утилизации мусора. «Суммарная мощность объектов, которые введутся в текущем году в эксплуатацию, — 6,7 млн т в год обработки и 1,4 млн т по утилизации. По объектам утилизации у нас нехватка около 1 млн т», — привел данные глава «Российского экологического оператора».