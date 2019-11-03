Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Масвидаль победил Диаса в главном бою турнира UFC 244 Спорт, 11:42 Журналист Евгений Киселев сообщил о переезде Аркадия Бабченко с Украины Политика, 11:40 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 11:39 Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье Общество, 11:30 ТАСС узнал о проверке 9 человек из-за убийства главы центра «Э» Ингушетии Общество, 11:03 Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора Общество, 11:00 В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком Общество, 10:51 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 10:12 Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Спорт, 09:55 Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco Бизнес, 09:39 Сальвадор вышлет всех дипломатов Венесуэлы из страны Политика, 09:31 Первый снег: как проверить машину к зиме РБК и Dunlop, 09:16 Что принесли «Залипаки» и «Скрепыши» сетям и потребителям Pro, 09:00 «Залипаки» vs «Скрепыши»: чем закончились акции главных продуктовых сетей Бизнес, 09:00
Общество ,  
0 
Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора
В России следует ввести штраф за нераздельный сбор мусора, заявил глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. Но только после запуска системы учета разделения отходов
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.

«Я считаю, что [вводить штрафы] нужно, но не сейчас. Сначала надо посчитать, сколько реально образовывается отходов — условно, тот минимум, за который все платят и при превышении которого у вас должен взиматься более высокий тариф. Создать систему раздельного сбора с соответствующей инфраструктурой», — пояснил Буцаев в интервью РБК, публикация которого запланирована на вторник.

Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»

Он отметил, что в регионах, где будет введен раздельный сбор мусора, пока сложно отследить, «кто какой выбросил мусор», в отличие от Европы, где система мониторинга налажена. По словам Буцаева, в России разделяется около 7% отходов, а к 2024 году, согласно национальному проекту «Экология», обработку должны проходить 60% мусора.

В 2019 году в России началась мусорная реформа, в рамках которой в регионах создаются операторы, которые контролируют работу с отходами. Также в регионах создаются схемы по образованию и утилизации мусора. Буцаев 19 сентября говорил, что в России не хватает мощностей для утилизации мусора. «Суммарная мощность объектов, которые введутся в текущем году в эксплуатацию, — 6,7 млн т в год обработки и 1,4 млн т по утилизации. По объектам утилизации у нас нехватка около 1 млн т», — привел данные глава «Российского экологического оператора».

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко, Артём Губенко
Теги: раздельный сбор мусора, интервью, штрафы
Материалы по теме
Глава госкомпании заявил о нехватке мощностей для утилизации мусора
Общество
«Ведомости» узнали о проблемах у российских мусорных операторов
Бизнес
В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter