Общество
0

В Махачкале арестовали участников подготовки взрыва отдела полиции

Суд в Дагестане арестовал четырех человек за попытку подорвать отдел полиции
Фото: Верховный Суд Республики Дагестан
Фото: Верховный Суд Республики Дагестан

Советский районный суд Махачкалы арестовал четверых жителей города Буйнакск, подозреваемых в подготовке теракта против сотрудников МВД, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Группа по предварительному сговору планировала взрыв отдела МВД в Буйнакском районе. Для этого один из злоумышленников приобрел и хранил компоненты для изготовления взрывного устройства.

ФСБ задержала юношу по делу о поджогах железнодорожной инфраструктуры
Политика

Арестованным инкриминируют статьи о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств — ч. 1 ст. 30 ст. 317 УК и ч. 2 ст. 223.1 УК. Максимальное наказание — пожизненное заключение.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 25 ноября 2025 года. Решение еще не вступило в законную силу, подсудимые могут его обжаловать.

