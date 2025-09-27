Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Слесаря-сборщика оборонного предприятия арестовали в Москве по обвинению в теракте и вандализме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, мужчине предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: террористический акт, совершенный группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), и вандализм (ч. 1 ст. 214 УК). В агентстве добавили, что детали уголовного дела отсутствуют.

По данным агентства, арест фигуранта был продлен. Как пишет «РИА Новости», у мужчины есть гражданство России и Израиля.

Его адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на более мягкую, утверждая, что у их подзащитного отсутствовал умысел на совершение инкриминируемого ему деяния. Следствие настаивает, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия и продолжит преступную деятельность.

Ранее Ярославский областной суд постановил поместить в психиатрическую больницу мужчину, который готовил отравление сотрудников одного из оборонных заводов. О том, что мужчина под руководством украинских спецслужб планировал отравить работников ОПК, ФСБ сообщила 14 января. Его деятельность контролировали с территории Украины через мессенджеры. Однако преступление удалось предотвратить сотрудникам ФСБ.