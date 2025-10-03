 Перейти к основному контенту
Мэрия Сочи рассказала, как песня Oxxxymiron попала в задание олимпиады

Мэрия Сочи подтвердила, что песня Oxxxymiron была в задании олимпиады
Фото: Nestor Rizhniak / Shutterstock
Фото: Nestor Rizhniak / Shutterstock

Власти Сочи провели проверку после сообщений о том, что в задании олимпиады по русскому языку могли включить одну из песен рэпера Мирона Федорова, который выступает под псевдонимом Oxxxymiron (внесен в реестр иноагентов). Мэрия города подтвердила эту информацию, сообщает «Кубань 24».

Власти подчеркнули, что в тексте задания не упоминалось имя конкретного исполнителя — была приведена лишь «одна строчка».

Как пишет издание, в мэрии заявили, что рэп — ныне одна из форм искусства, где важен поэтический текст.

«Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах <...> Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано», — пояснили в мэрии.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что на олимпиаде в школе № 25 в Сочи обнаружили задание, в котором ученикам предлагают проанализировать строчку из трека «Я хейтер». Участнику тестирования предлагалось заполнить пропуски в строчке.

Минюст признал Oxxxymiron иностранным агентом в октябре 2022 года. Вскоре рэпер покинул Россию.

В январе 2023 года музыканта привлекли к ответственности по статье о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (ст. 20.3.2 КоАП). Подобное нашли в его треке «Ойда». Рэпера оштрафовали на 70 тыс. руб., а саму песню запретили к распространению на территории страны.

С мая прошлого года Oxxxymiron объявлен в розыск на территории России и внесен в базу МВД по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

