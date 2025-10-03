 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве на месте убранной «Большой глины №4» поставили «Садовую лопатку»

Фото: ГЭС-2
Фото: ГЭС-2

В Москве на спуске к Водоотводному каналу на Болотной набережной, где раньше стояла скульптура «Большая глина № 4» Урса Фишера, установили «Садовую лопатку» Класа Олденбурга и Кузи ван Брюгген, сообщила пресс-служба культурного центра «ГЭС-2».

Авторы монумента «предлагают задуматься о культивации новых идей и смыслов, бережно выращиваемых творцом», отмечается в сообщении. Среди других работ Олденбурга и ван Брюгген — гигантские рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка, волан для бадминтона.

Клас Ольденбург — американский скульптор шведского происхождения, его называют классиком поп-арта. Визитной карточкой автора считается серия «мягких скульптур» обыденных предметов — телефонного аппарата, гамбургера, миксера и унитаза. Объекты, сделанные из ткани или латекса и наполненные ватой, по задумке Ольденбурга, демонстрировали противоположность «жесткой» материальности общества потребления.

Ольденбург – обладатель Премия Вольфа (Израиль) и Премии Рольфа (Швеция), а также национальной медали США в области искусств. Скончался в 2022 году в возрасте 93 лет.

Кузи ван Брюгген – нидерландский скульптор и жена Ольденбурга. Они вместе они создали более 40 объектов для общественных пространств в европейских городах: «Гигантские бильярдные шары» в Мюнстере, «Летающие кегли» в Эйденховене, «Домомой шар» в Берлине. Коллекции работ ван Брюгген выставлялись в том числе в Метрополитен-музее и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Ван Брюгген умерла в 2009 году в возрасте 67 лет.

«Большую глину № 4» решили убрать в июле, она простояла у «ГЭС-2» четыре года.

Материал дополняется

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Москва ГЭС-2
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Актрису Яну Троянову объявили в международный розыск Общество, 12:27
В Оренбургской области дроны пытались атаковать промышленный объект Политика, 12:25
Мэр Орска сообщил о работе сил Минобороны в городе Политика, 12:20
Против журналистки Лариной открыли второе за неделю уголовное дело Общество, 12:18
В Казахстане у незаконных майнеров конфисковали $642 тыс. в криптовалюте Крипто, 12:18
Минпросвещения расширит эксперимент со сдачей двух ОГЭ Общество, 12:11
Юран отреагировал на баннер со своим именем на матче Лиги Европы Спорт, 12:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Пожарная тревога объявлена в Арбитражном суде Москвы Общество, 11:59
Отмена льгот по страховым взносам: к чему готовиться компаниям и ИППодписка на РБК, 11:58
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Задержанный во Франции и шедший из России танкер Boracay покинул порт Политика, 11:57
В Калифорнии локализовали пожар, возникший после взрыва на крупном НПЗ Общество, 11:52
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией Политика, 11:52
В Великобритании обвинили Россию в попытках глушить космические спутники Политика, 11:48