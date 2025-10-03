В Москве на месте убранной «Большой глины №4» поставили «Садовую лопатку»

Фото: ГЭС-2

В Москве на спуске к Водоотводному каналу на Болотной набережной, где раньше стояла скульптура «Большая глина № 4» Урса Фишера, установили «Садовую лопатку» Класа Олденбурга и Кузи ван Брюгген, сообщила пресс-служба культурного центра «ГЭС-2».

Авторы монумента «предлагают задуматься о культивации новых идей и смыслов, бережно выращиваемых творцом», отмечается в сообщении. Среди других работ Олденбурга и ван Брюгген — гигантские рожок мороженого, бельевая прищепка, английская булавка, волан для бадминтона.

Клас Ольденбург — американский скульптор шведского происхождения, его называют классиком поп-арта. Визитной карточкой автора считается серия «мягких скульптур» обыденных предметов — телефонного аппарата, гамбургера, миксера и унитаза. Объекты, сделанные из ткани или латекса и наполненные ватой, по задумке Ольденбурга, демонстрировали противоположность «жесткой» материальности общества потребления. Ольденбург – обладатель Премия Вольфа (Израиль) и Премии Рольфа (Швеция), а также национальной медали США в области искусств. Скончался в 2022 году в возрасте 93 лет. Кузи ван Брюгген – нидерландский скульптор и жена Ольденбурга. Они вместе они создали более 40 объектов для общественных пространств в европейских городах: «Гигантские бильярдные шары» в Мюнстере, «Летающие кегли» в Эйденховене, «Домомой шар» в Берлине. Коллекции работ ван Брюгген выставлялись в том числе в Метрополитен-музее и Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Ван Брюгген умерла в 2009 году в возрасте 67 лет.

«Большую глину № 4» решили убрать в июле, она простояла у «ГЭС-2» четыре года.

Материал дополняется