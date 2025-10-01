 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Губернатор назвал меры по борьбе с топливным кризисом в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края: выработаны меры по борьбе с топливным кризисом
Демешин поручил наладить поставки бензина и дизеля для Советского-Гаванского и Ванинского районов с двух НПЗ, которые работают в Хабаровском крае. Дефицит топлива на берегу Татарского пролива наблюдается с начала сентября
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин собрал рабочее совещание для борьбы с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Он написал это в своем телеграм-канале.

«Сложившаяся ситуация недопустима. Жители муниципалитетов не должны страдать от недостатка топлива, когда в регионе работают два нефтеперерабатывающих завода», — заявил Демешин.

Губернатор сообщил, что 30 сентября на побережье Татарского пролива по железной дороге доставили 117 т бензина АИ-95, «все шесть АЗС работают».

Также глава региона отметил, что продолжается отгрузка топлива, чтобы покрыть потребность обоих районов. Она составляет около 300 т ежедневно.

Демешин признал, что необходимо работать с причиной дефицита, «а именно с тем, что частные АЗС не могли закупить достаточные объемы топлива на бирже». Он поручил зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой наладить прямые поставки бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, «минуя биржу».

30 сентября «РБК Приморье» сообщил, что Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края столкнулись с дефицитом топлива. Ограничения на продажу в одни руки ввел единственный поставщик бензина и дизеля в эти районы — ООО «АЗС Трансбункер».

Глава Советско-Гаванского муниципального района Дмитрий Чайка процитировал в своем телеграм-канале комментарий «АЗС Трансбункера». В нем сообщалось, что одной из причин дефицита стало «закрытие продаж бензозаправок других продавцов топлива». На время ожидания поставок оставшийся единственный заправщик отпускал только 30 литров бензина в один бак, а продажу в канистры запретил.

Осенью в районе уже вводили ограничения на отпуск топлива. Как сообщал Чайка со ссылкой на «АЗС Трансбункер», 3 сентября компания ввела лимит на отпуск бензина до 60 литров в бак и до 20 литров в канистры.

В августе дефицит бензина наблюдался в соседнем Приморском крае, сообщила министр энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш. Ситуацию она связала с двумя факторами: возросшим турпотоком и заправкой жителями не только автомобилей, но и канистр.

В Приморье связали дефицит бензина с потоком туристов и заправкой канистр
Общество

После этого вдвое увеличили число бензовозов, задействованных в ликвидации нехватки топлива на АЗС региона. 27 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что цены на бензин в регионе начали снижаться, а ситуацию взяло под контроль региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
топливо бензин кризис Хабаровский край АЗС
Материалы по теме
Власти назвали сроки решения перебоев с бензином в Крыму и новых регионах
Общество
В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки»
Бизнес
В ФАС рассказали, когда стабилизируются цены на бензин
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Греф пожелал фонду из ОАЭ не пожалеть об инвестициях в «Сбер» Финансы, 17:21
118 стран, 50 соглашений: организаторы подвели итоги World atomic week Отрасли, 17:19
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве мужчину Общество, 17:13
Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем Политика, 17:09
В Ульяновске пришедшая в гости бабушка нашла внучек и невестку мертвыми Общество, 17:02
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
РТС предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности Экономика, 16:56
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Суд в Индии признал рецепт с разборчивым почерком частью права на жизнь Общество, 16:51
Ученые заявили о потере почти 25% объема швейцарских ледников за 10 лет Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Эксперты отметили прогресс в создании истребителя шестого поколения Китая Политика, 16:42
Мотоциклам и электрокарам разрешили бесплатно парковаться в Подмосковье Авто, 16:41
В Белоруссии впервые за 40 лет разрешили охотиться на рысь Общество, 16:39
В России разработают первый ГОСТ на безалкогольное вино Вино, 16:36