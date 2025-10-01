Губернатор назвал меры по борьбе с топливным кризисом в Хабаровском крае

Демешин поручил наладить поставки бензина и дизеля для Советского-Гаванского и Ванинского районов с двух НПЗ, которые работают в Хабаровском крае. Дефицит топлива на берегу Татарского пролива наблюдается с начала сентября

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин собрал рабочее совещание для борьбы с топливным кризисом в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Он написал это в своем телеграм-канале.

«Сложившаяся ситуация недопустима. Жители муниципалитетов не должны страдать от недостатка топлива, когда в регионе работают два нефтеперерабатывающих завода», — заявил Демешин.

Губернатор сообщил, что 30 сентября на побережье Татарского пролива по железной дороге доставили 117 т бензина АИ-95, «все шесть АЗС работают».

Также глава региона отметил, что продолжается отгрузка топлива, чтобы покрыть потребность обоих районов. Она составляет около 300 т ежедневно.

Демешин признал, что необходимо работать с причиной дефицита, «а именно с тем, что частные АЗС не могли закупить достаточные объемы топлива на бирже». Он поручил зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой наладить прямые поставки бензина с НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, «минуя биржу».

30 сентября «РБК Приморье» сообщил, что Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края столкнулись с дефицитом топлива. Ограничения на продажу в одни руки ввел единственный поставщик бензина и дизеля в эти районы — ООО «АЗС Трансбункер».

Глава Советско-Гаванского муниципального района Дмитрий Чайка процитировал в своем телеграм-канале комментарий «АЗС Трансбункера». В нем сообщалось, что одной из причин дефицита стало «закрытие продаж бензозаправок других продавцов топлива». На время ожидания поставок оставшийся единственный заправщик отпускал только 30 литров бензина в один бак, а продажу в канистры запретил.

Осенью в районе уже вводили ограничения на отпуск топлива. Как сообщал Чайка со ссылкой на «АЗС Трансбункер», 3 сентября компания ввела лимит на отпуск бензина до 60 литров в бак и до 20 литров в канистры.

В августе дефицит бензина наблюдался в соседнем Приморском крае, сообщила министр энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш. Ситуацию она связала с двумя факторами: возросшим турпотоком и заправкой жителями не только автомобилей, но и канистр.

После этого вдвое увеличили число бензовозов, задействованных в ликвидации нехватки топлива на АЗС региона. 27 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что цены на бензин в регионе начали снижаться, а ситуацию взяло под контроль региональное управление Федеральной антимонопольной службы.