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Общество ,  
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В Иркутске задержали руководителей узбекской и таджикской диаспор

По версии следствия, руководители этнических диаспор выдавали мигрантам липовые сертификаты о знании языка, истории и законов России. На схеме они успели заработать более ₽1,5 млн
Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Руководители этнических диаспор задержаны в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции, сообщило ГУ МВД по Иркутской области.

В полиции уточнили, что задержаны председатель Узбекского национального центра и «заместитель председателя таджикской диаспоры». Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, с января текущего года они совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам липовые сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. За каждый такой сертификат злоумышленники получали около 8 тыс. руб., их общая выручка составила более 1,5 млн руб.

В ходе обысков в офисе и по адресам проживания руководителей диаспор были изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн руб., банковские карты, а также охолощенные патроны. Следователи СК возбудили уголовные дела по ч. 7 ст. 204 («коммерческий подкуп») и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК («организация незаконной миграции»).

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Фото:Олег Елков / ТАСС

Российские власти ужесточают миграционную политику с весны, после теракта в «Крокус Сити Холле». Тогда в результате нападения, совершенного гражданами Таджикистана, погибли 145 человек, более 550 пострадали.

По состоянию на 1 сентября, по данным МВД, на миграционном учете в России состояли почти 6,2 млн иностранных граждан. Это примерно 4,2% от населения России (146,2 млн человек, по данным Росстата на 2023 год).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
миграция диаспоры нелегальные мигранты МВД Иркутск
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