Володин заявил о планах принять пять законов о миграции до конца года

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Пять миграционных законопроектов, которые внесли в нижнюю палату парламента, примут до декабря, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Сегодня законодательные инициативы по совершенствованию миграционной политики направлены для рассмотрения в профильные комитеты. <...> Они будут рассмотрены в приоритетном порядке и приняты до декабря этого года», — написал он в телеграм-канале.

Володин назвал целью законов «наведение порядка» в миграционной сфере. По его словам, все эти предложения уже поддержали большинство депутатов.

Законопроекты предлагают признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления, а организацию незаконной миграции — особо тяжким преступлением; ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка.

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики этой весной. Этому предшествовал совершенный, по версии следствия, гражданами Таджикистана теракт в подмосковном «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек. После этого депутаты внесли десятки законопроектов об ужесточении миграционных законов.