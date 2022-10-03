В России суточное число заболевших COVID-19 снизилось до 24 тыс. человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России за последние сутки зарегистрировали 24 258 заболевших коронавирусной инфекцией, более 1 тыс. человек были госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число случаев COVID-19 зафиксировали в Санкт-Петербурге — 1750, Москве — 1528, Челябинской области — 947, Удмуртской области — 916, Самарской области — 896, Нижегородской области — 756, Республике Башкортостан — 714.

Всего были госпитализированы 1088 человек. Это на 21,3% меньше по сравнению с 2 октября и на 24% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

Также за сутки выздоровели 35,2 тыс. человек. Еще 91 человек с коронавирусной инфекцией умер.





Накануне оперативный штаб сообщил, что за сутки зарегистрировали 30 085 новых случаев заражения коронавирусом. Это был первый раз после 16 августа, когда в России было выявлено 30 тыс. заболевших и менее.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 октября сообщила, что заболеваемость COVID-19 в России снижается вторую неделю подряд. По ее словам, в текущем сезоне COVID-19 ведет себя как привычные россиянам сезонные вирусы.

«Вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сказала она.

Читайте на РБК Pro Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Есть долги, денег и имущества нет. Как прекратить деятельность АО Есть долги, денег и имущества нет. Как прекратить деятельность АО Статьи Pro Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация Видео Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro Метод помидора или таск-трекинг: как следить за таймингом на работе Метод помидора или таск-трекинг: как следить за таймингом на работе Статьи Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Инструкции

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.