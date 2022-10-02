Суточное число заражений COVID в России снизилось до 30 тыс.

Суточное число заражений COVID-19 в России снизилось до 30 тыс. впервые с августа

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

В России за последние сутки зарегистрировали 30 085 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В последний раз менее 30 тыс. заболевших фиксировали 16 августа, когда было выявлено 23 909 случая за сутки.

Кроме того, за последние сутки госпитализировали 1383 человека, что на 47,7% меньше по сравнению с 1 октября, когда в больницу попали 2644 человека.

Выздоровели 46 992 россиянина, 96 человек умерли.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зафиксировали в Москве — 2205 человек. На втором месте — Санкт-Петербург (1861 человек), на третьем — Самарская область (1231 человек). Затем идут Удмуртия (1147 человек) и Свердловская область (1029 человек).

Всего за время пандемии в России коронавирусом заразились более 21 млн человек, более 387 тыс. россиян умерли.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 в России началась в июле, после того как власти отменили все коронавирусные ограничения. Так, 1 августа врачи выявили 10,8 тыс. новых пациентов, а 1 сентября федеральный оперштаб сообщил о 49,7 тыс. новых заболевших. Спустя две недели, 16 сентября, было зафиксировано 59 тыс. заболевших за сутки. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.

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Накануне глава ведомства Анна Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ, но уже вторую неделю подряд заболеваемость как коронавирусом, так и другими респираторными инфекциями падает.