Ротшильды потребовали у Вены захваченное нацистами имущество на €110 млн

Наследники династии требуют вернуть, в частности, дворец в стиле позднего барокко и бывшую психиатрическую больницу с участком площадью более 120 гектаров. Это крупнейший за всю историю Австрии иск о реституции имущества

Вена, Австрия (Фото: Guo Chen / XinHua / Global Look Press)

Наследники австрийской ветви семьи Ротшильдов подали новый иск против властей Вены, в котором потребовали вернуть им активы на сумму €110 млн. Они утверждают, что их наследство было захвачено нацистами в 1930-х годах, а потом присвоено городом, сообщает Financial Times (FT).

Среди оспариваемых активов значатся дворец в стиле позднего барокко, который был одним из первых в мире центров лечения психических заболеваний, и бывшая психиатрическая больница с участком площадью 300 акров (121,4 гектара), одна из крупнейших в Австрии.

В 1905 году Альберт фон Ротшильд, в то время глава банка в Вене, создал благотворительный фонд в память о своем умершем брате Натаниэле, который был одним из первых сторонников психиатрии в качестве науки. Альберт с помощью фонда хотел превратить Вену в ведущий мировой центр изучения заболеваний нервной системы, размещая в зданиях, принадлежащих фонду, лечебные заведения для душевнобольных.

«Имя моей семьи было изгнано. <...> Это неправильно, и это нужно прекратить», — сказал Financial Times Джеффри Хоге, правнук Альберта фон Ротшильда.