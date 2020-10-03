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Ротшильды потребовали у Вены захваченное нацистами имущество на €110 млн

Наследники династии требуют вернуть, в частности, дворец в стиле позднего барокко и бывшую психиатрическую больницу с участком площадью более 120 гектаров. Это крупнейший за всю историю Австрии иск о реституции имущества
Вена, Австрия
Вена, Австрия (Фото: Guo Chen / XinHua / Global Look Press)

Наследники австрийской ветви семьи Ротшильдов подали новый иск против властей Вены, в котором потребовали вернуть им активы на сумму €110 млн. Они утверждают, что их наследство было захвачено нацистами в 1930-х годах, а потом присвоено городом, сообщает Financial Times (FT).

Среди оспариваемых активов значатся дворец в стиле позднего барокко, который был одним из первых в мире центров лечения психических заболеваний, и бывшая психиатрическая больница с участком площадью 300 акров (121,4 гектара), одна из крупнейших в Австрии.

В 1905 году Альберт фон Ротшильд, в то время глава банка в Вене, создал благотворительный фонд в память о своем умершем брате Натаниэле, который был одним из первых сторонников психиатрии в качестве науки. Альберт с помощью фонда хотел превратить Вену в ведущий мировой центр изучения заболеваний нервной системы, размещая в зданиях, принадлежащих фонду, лечебные заведения для душевнобольных.

«Имя моей семьи было изгнано. <...> Это неправильно, и это нужно прекратить», — сказал Financial Times Джеффри Хоге, правнук Альберта фон Ротшильда.

Ротшильды решили сделать частным семейный швейцарский банк
Бизнес
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Хотя после Второй мировой войны фонд был восстановлен, на протяжении десятилетий он оставался бездействующим в рамках муниципальной системы здравоохранения Вены, отмечает издание. По его информации, за последние несколько лет городские власти внесли изменения в правовую основу фонда и начали продавать некоторые из его основных активов. Это крупнейший за всю историю Австрии иск о реституции имущества, пишет газета.

FT напомнила, что в январе этого года Хоге подавал иск от имени своей семьи, обвинив Вену в «увековечении» нацистских преступлений, так как город организовал продажу ценного имущества фонда обратно самому себе по сильно заниженным ценам. В иске отмечалось, что городские власти незаконно взяли под свой контроль правление фонда после войны, поскольку в уставе фонда говорится, что потомки семьи Ротшильдов должны занимать большинство его мест. Дело по этому иску, как отмечает газета, практически не сдвинулось с места из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Хоге и его адвокаты на этой неделе обвинили венские власти в создании препятствий. Они утверждают, что им отказали в доступе к важным архивным материалам, которые, по их мнению, подтверждают их аргументы в пользу возобновления благотворительной деятельности.

Семья Ротшильд продала принадлежащие ей с XIX века угодья в Австрии
Бизнес
Фото:Klaus Bischof / Bloomberg 

Как пишет FT, второй иск был подан Хоге и его адвокатами в региональный суд более высокой инстанции и направлен на то, чтобы полностью вывести надзор за фондом из-под контроля венских властей.

Юрист, представляющий интересы Вены, Ханнес Яролим сообщил Financial Times, что содержание нового иска очень похоже на уже существующее дело, которое рассматривается. «Город Вена подробно рассмотрит иск и представит свою правовую позицию по заявлению, поданному Джеффри Хоге», — сказал Яролим.

Ранее юрист в беседе с FT заявлял, что аргументы наследников Ротшильдов «несостоятельны» и судьба фонда была решена «десятилетия назад» и «полностью соответствовала [его] первоначальной цели».

Хоге сообщил изданию, что в случае победы в суде ни он, ни его семья не добьются финансовой выгоды. Он выразил надежду на то, что фонд может быть должным образом восстановлен и снова станет ведущим в мире центром неврологического лечения.

Автор
Михаил Юшков
семья Ротшильдов иск Вена
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