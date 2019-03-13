Ротшильды решили сделать частным семейный швейцарский банк

Швейцарский банк семьи Ротшильдов вскоре станет частным: финансовая организация объявила о планах уйти с биржи в Цюрихе и выкупить все находящиеся в свободном обращении акции. Сумма сделки составит порядка $890 млн

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Семья Бенджамина Ротшильда намерена выкупить акции банка Edmond de Rothschild (Suisse) SA, которые торгуются на бирже в Цюрихе, чтобы упростить юридическую структуру группы компаний, куда он входит, и подготовить ее к расширению. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка (.pdf)

Все акции Edmond de Rothschild (Suisse) SA, которые находятся в свободном обращении в Цюрихе, будут выкуплены по цене 17945 швейцарских франков за штуку. После этого она перестанет быть участником фондового рынка Швейцарии. По оценке Bloomberg стоимость 50 тыс. акций банка, находящихся в свободном обращении, составит 897,3 млн франков ($890 млн).

В соответствии с запланированной сделкой финансовые транзакции подразделения банка во Франции будут проходить через швейцарскую штаб-квартиру Edmond de Rothschild (Suisse) SA.

Банк Edmond de Rothschild (Suisse) SA входит в группу компаний Edmond de Rothschild Group. Это международная семейная группа, финансовый сектор которой специализируется на частном банковском обслуживании, управлении активами и фондами, а также на корпоративных финансах.