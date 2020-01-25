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Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви Ротшильдов считают, что городское руководство не имело права распоряжаться недвижимостью, которую нацисты реквизировали в 1938 году
Фото: Christian Stemper/Vienna Tourist / AP

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены. Поводом стала продажа зданий, которые до 1938 года использовал благотворительный фонд Ротшильдов для размещения в них лечебных заведения для душевнобольных, сообщает Financial Times. Дома были национализированы нацистами после захвата Австрии в рамках так называемых «арийских законов».

Авторы иска считают, что венские власти специально оформили документы для того, чтобы город был единственным владельцем домов, а затем продали здания по заниженным ценам. Австрийские Ротшильды, которых представляет праправнук Альберта фон Ротшильда Джефрри Оге, считают, что теперь власти Вены должны вернуть им всю собственность благотворительного фонда по состоянию на 1938 год.

Как отмечает Financial Times, благотворительный фонд, который принадлежал Ротшильдам до Второй Мировой войны, был восстановлен властями Австрии в 1956 году. Однако бывшим владельцам об этом не сообщили, и собственность фонда действительно перешла в городу.

С тех пор претензий к властям Вены никто не предъявлял. Вопросы появились лишь в последние годы, когда стоимость недвижимости в столице Австрии выросла практически вдвое.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Австрия
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