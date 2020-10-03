Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 год

Новая часть бондианы выйдет в прокат 2 апреля 2021 года

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесена на 2021 год. Об этом сообщается в официальном Twitter бондианы.

В сообщении говорится, что фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли выйдет в прокат 2 апреля 2021 года — на год позже, чем планировалось изначально.

В марте текущего года премьеру очередного фильма бондианы пришлось отложитьиз-за пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров. Выход «Не время умирать» на экраны был запланирован 12 ноября 2020 года в Великобритании и 20 ноября в странах Северной Америки. В России фильм должен был выйти 19 ноября.

Режиссером новой части бондианды выступил Кэри Фукунага. В фильме сыграли Рами Малек, Леа Сейду и Лашана Линч.