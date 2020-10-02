Билли Айлиш выпустила клип для фильма «Не время умирать»

В сети появился видеоклип певицы Билли Айлиш на песню No Time To Die, которая станет главным саундтреком фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать. Видеоролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

В клипе показаны вступление певицы и новые отрывки из фильма, которые еще не фигурировали в трейлерах. В ролике есть кадры, где видно, как развиваются любовные отношения между Джеймсом Бондом в исполнении актера Дэниела Крейга и героиней Мадлен Суонн, которую играет актриса Леа Сейду.

Через семь часов после публикации видеоролика клип набрал более 2,4 млн просмотров на YouTube.

Российская премьера фильма «Не время умирать» запланирована на 19 ноября 2020 года. Ранее премьеру фильма перенесли на ноябрь из-за пандемии коронавируса.