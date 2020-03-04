Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 66,08 (-0,37) Quote, 12:23
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 73,74 (-0,2) Quote, 12:23
Турция отказалась признавать апрельские выборы в парламент Сирии Политика, 23:05 Рада одобрила участие зарубежных военных в учениях на Украине Политика, 22:51 СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса Общество, 22:29 Мультимиллионеры из России и СНГ стали лидерами по доле средств в кеше Бизнес, 22:26 Суд отказал следствию в аресте главы производителя кораблей «Торнадо» Общество, 22:26 «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА в Кубке России по футболу Спорт, 22:20 Компании начали отменять командировки и вводить врачебный контроль Бизнес, 22:09 Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать Политика, 21:55 Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса Общество, 21:52 СК показал видео с места обнаружения тела знакомой фигурантов дела «Сети» Общество, 21:35 Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов Политика, 21:24 Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом Политика, 21:18 СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200 Политика, 20:53 «Зенит» вышел в полуфинал Кубка России по футболу Спорт, 20:52
Вирус из Китая ,  
0 

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Фото: Universal Pictures

Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

«MGM, кинопроизводители Universal и Bond, Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что после тщательного изучения и оценки мирового кинотеатрального рынка релиз «Не время умирать» будет отложен до ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 4 марта
Общество

В Великобритании фильм будет показан 12 ноября, а в США — 25 ноября. Даты выхода в других странах станут известны позднее.

Улицы итальянских городов опустели из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных новым коронавирусом превысило 92 тыс. человек, более 3 тыс. заболевших скончались. За пределами Китая уже выявлены свыше 10,5 тыс. инфицированных более чем в 70 странах.

Теги: коронавирус, фильм, Джеймс Бонд
Материалы по теме
Глава МВФ оценила потери нефтяников из-за коронавируса в $10 млрд
Экономика
Власти Италии допустили закрытие школ из-за коронавируса
Общество
Данные распространявших фейк о коронавирусе аккаунтов передали силовикам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter