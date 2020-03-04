Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Фото: Universal Pictures

Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте франшизы.

«MGM, кинопроизводители Universal и Bond, Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи объявили, что после тщательного изучения и оценки мирового кинотеатрального рынка релиз «Не время умирать» будет отложен до ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

В Великобритании фильм будет показан 12 ноября, а в США — 25 ноября. Даты выхода в других странах станут известны позднее.