Полиция ответила на сообщения о штурме неизвестными Хованского кладбища

Полиция заявила, что у нее нет данных, подтверждающих факт конфликта. СМИ сообщили, что на территорию кладбища пытаются прорваться 20–30 человек

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве в разговоре с РБК опровергли сообщения о том, что около 30 человек пытаются прорваться на территорию Хованского кладбища.

«Информации, которая бы подтверждала данный конфликт, у нас нет. Наряд на месте, там никого нет», — заявили там.

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» РБК сообщили, что на территорию кладбища в 21:00 «пыталась проникнуть группа людей кавказской национальности из 20 человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая при этом сотрудникам охраны кладбища». «Во избежание конфликтной ситуации был вызван наряд полиции. Граждане принесли извинения и покинули территорию. Задержания не проводились», — сообщили на предприятии.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что возле входа на кладбище произошел конфликт с участием 20–30 человек. Telegram-канал «112» писал, что люди пытались прорваться в центральные ворота погоста, охрана вызвала полицию.