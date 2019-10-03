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Полиция ответила на сообщения о штурме неизвестными Хованского кладбища
Полиция заявила, что у нее нет данных, подтверждающих факт конфликта. СМИ сообщили, что на территорию кладбища пытаются прорваться 20–30 человек

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве в разговоре с РБК опровергли сообщения о том, что около 30 человек пытаются прорваться на территорию Хованского кладбища.

«Информации, которая бы подтверждала данный конфликт, у нас нет. Наряд на месте, там никого нет», — заявили там.

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» РБК сообщили, что на территорию кладбища в 21:00 «пыталась проникнуть группа людей кавказской национальности из 20 человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая при этом сотрудникам охраны кладбища». «Во избежание конфликтной ситуации был вызван наряд полиции. Граждане принесли извинения и покинули территорию. Задержания не проводились», — сообщили на предприятии.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что возле входа на кладбище произошел конфликт с участием 20–30 человек. Telegram-канал «112» писал, что люди пытались прорваться в центральные ворота погоста, охрана вызвала полицию.

Общество
С кладбища в колонию: зачинщики драки на Хованском получили свои сроки

В мае 2016 года на Хованском кладбище произошла массовая драка со стрельбой с участием нескольких сотен человек. Большинство участников драки — уроженцы Северного Кавказа и Средней Азии. В ходе столкновения погибли три человека, около 30 госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Правоохранители объяснили драку финансовыми мотивами.

После драки арестовали бывшего директора Хованского кладбища Юрия Чабуева. Следствие сочло, что он пригласил уроженцев Северного Кавказа, чтобы те помогли выдворить мигрантов с кладбища. В 2018 году суд приговорил организаторов и участников драки к тюремным срокам. Чабуев получил 11 лет колонии строгого режима, на 11 с половиной лет был осужден Эльбек Вадуев, задавивший на автомобиле двух человек.

Авторы: Роман Кирьянов, Юлия Выродова
Теги: Хованское кладбище, конфликт
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