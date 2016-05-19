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Следствие установило причину появления кавказцев на Хованском кладбище
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Следствие установило причину появления кавказцев на Хованском кладбище
Драка на кладбище, 19 мая 2016, 13:50
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Следствие установило причину появления кавказцев на Хованском кладбище
Экс-директор Хованского кладбища Юрий Чабуев пригласил уроженцев Северного Кавказа, чтобы они помогли выдворить с кладбища мигрантов, заявила в суде следователь. Суд арестовал Чабуева до 14 июля
Экс-директор Хованского кладбища Юрий Чабуев в Пресненском суде (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

Экс-глава территориального отделения № 3 ГБУ «Ритуал» Юрий Чабуев, подозреваемый в организации массовой драки со стрельбой на Хованском кладбище, пригласил уроженцев Северного Кавказа, чтобы они помогли выдворить мигрантов с кладбища. Об этом на заседании Пресненского суда Москвы в четверг заявила следователь, передает ТАСС.

«Следствие просит суд приобщить допросы сотрудников полиции, которые пояснили, что господин Чабуев подходил к ним перед началом конфликта и пояснил, что лиц кавказской национальности он пригласил с целью выдворения нелегальных мигрантов», — заявила следователь на заседании суда, на котором рассматривается ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Она добавила, что эти показания подтверждает запись видеорегистратора полицейской машины.

В итоге суд согласился со следствием и арестовал Чабуева на срок до 14 июля, сообщил РБК представитель Пресненского суда.

Арестовать Чабуева суд смог со второй попытки. 16 мая суд счел недостаточными доказательства его участия в массовой драке на кладбище и ограничился продлением задержания на 72 часа. Адвокат Чабуева заявлял, что его подзащитный пытался предотвратить драку. Сам Чабуев вины не признает.

На суде в четверг он заявил, что мигранты были недовольны условиями работы на кладбище, поэтому он и приехал туда. «На кладбище есть огромное количество мигрантов, которые были недовольны правилами. О том, что зреет конфликт, я узнал накануне, поэтому и приехал на кладбище», — приводит слова Чабуева «Интерфакс».

Судья Татьяна Васюченко поинтересовалась у Чабуева, с кем он запечатлен на представленных следствием фотоснимках. «Я приехал на кладбище и встретил своего знакомого Александра из организации «Здоровая нация», мы поздоровались, как это принято в мужской компании », — сказал Чабуев. Он отметил также, что о конфликте он узнал именно от  представителей «Здоровой нации», которые патрулировали кладбища по его просьбе, добавляет ТАСС.

Видео: Телеканал РБК

Следователь на суде отметила, что среди опрошенных уроженцев Средней Азии были как нелегальные, так и легально работающие мигранты, и все, по ее словам, давали одинаковые показания. «Рейд был направлен не столько на выдворение мигрантов, а на выбивание из них денежных средств, а именно от 50 до 70% от стоимости работ», — сказала следователь.

Накануне, 17 мая, официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что следствие считает предполагаемым организатором массовой драки именно директора кладбища Чабуева, которому вменяются три статьи УК РФ: хулиганство, незаконный оборот оружия и убийства.

Массовая драка на Хованском кладбище. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей подозреваемых в уголовном деле о массовой драке на Хованском кладбище сообщил, что у одного из них возник бытовой конфликт с таджикскими рабочими, которые, по его словам, некачественно выполнили работы по благоустройству захоронения его родственника. По этой версии, писал «Коммерсантъ», Чабуев подключился к разбирательствам позднее, пытаясь их предотвратить. В то же время СКР, как писала газета, считает, что кавказцев для разборок с таджиками вызвал именно Чабуев, чем принял самое активное участие в конфликте.

Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла на Хованском кладбище в минувшую субботу, 14 мая. Жертвами драки стали три человека, еще более 30 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным МВД, большинство участников драки были выходцами из Средней Азии и уроженцами Северного Кавказа.

Автор: Мария Лейва.
Теги: Хованское кладбище , СКР , массовая драка , суд
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