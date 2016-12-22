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Роспотребнадзор дал пожилым людям советы по защите от мошенников
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Роспотребнадзор дал пожилым людям советы по защите от мошенников
Общество, 08:49
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Роспотребнадзор дал пожилым людям советы по защите от мошенников

В Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации для пожилых людей по защите от мошенников, предлагающих купить некачественные товары или услуги. Памятка размещена на сайте ведомства.

«Часто граждане, особенно в силу преклонного возраста, доверчивы и порой наивны. На это и рассчитывают нечестные на руку люди, которые проникают в квартиры под различными предлогами. После визитов многие отдают свои последние сбережения за некачественные товары или услуги», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве посоветовали обращаться в службу, сотрудниками которой представились злоумышленники, звонить в полицию, если они кажутся опасными, и не покупать у них ничего, не обсудив это с близкими.

Кроме того, в Роспотребнадзоре посоветовали не передавать незнакомым людям данные своих банковских карт и паспортов, внимательно изучать любые документы перед тем, как их подписывать.

Товары, которые продавцы предлагают купить «на дому», могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цену злоумышленники нередко завышают в несколько раз, добавили в ведомстве.

Теги: Роспотребнадзор , рекомендации , пожилые люди
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