ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,07 65,07 EUR Нал. 76,35 75,29 USD Бирж. 65,68 +0,17 EUR Бирж. 75,83 +0,21 USD ЦБ. 65,42 +0,20 EUR ЦБ. 75,74 +0,51 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6494,10 -89,90 IMOEX 2490,15 +1,65% RTSI 1194,45 +1,09% Brent 84,71 -0,47% DJIA 26774,28 +0,39% Nasdaq 7999,55 -0,47%
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии
Лента новостей
Турчинов анонсировал программу укрепления армии танками 14:20, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14:10, РБК и Mastercard Умер работавший с The Beatles звукорежиссер 14:03, Общество Минфин побьет рекорд по закупке валюты: как отреагирует рубль 14:01, Quote Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 13:43, РБК и FW Raiffeisen В Мособлсуде прошла эвакуация после анонимного звонка 13:29, Общество СБУ обвинила главу райадминистрации в Харькове в работе на ФСБ 13:28, Политика Хакатон Bitcoin Cash и обновление сети Zcash: главные события октября 13:28, Крипто Российские волейболистки выиграли четвертый матч подряд на ЧМ 13:24, Спорт Клиенты «Натали Турс» потребовали у ее гаранта компенсаций на 1 млрд руб. 13:22, Бизнес Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:15, РБК и Сбербанк В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье 13:12, Недвижимость В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии 13:12, Общество Следователи назвали причину взрыва в спортзале школы Дагестана 13:09, Общество Против «Натали Турс» возбудили уголовное дело о мошенничестве 13:05, Общество Цена акций «Роснефти» впервые превысила 500 руб. за бумагу 13:01, Бизнес В Малайзии задержали жену бывшего премьера по делу о коррупции 12:55, Политика Гражданская жена полковника Захарченко уехала из России 12:50, Общество Сенаторы проголосовали за пенсионную реформу 12:48, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 12:44, РБК и Мираторг Международный суд ООН обязал США снять часть санкций против Ирана 12:43, Политика «БКС Ультима Private Banking» возглавила Анна Матвеева​ 12:43, Пресс-релизы От Vitara до Macan: все премьеры Парижского автосалона 12:40, Авто  Овечкин назвал победу на Олимпиаде своей главной целью 12:35, Спорт Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​ 12:33, Бизнес ВС смягчил приговор осужденному по «делу Шакро» экс-полковнику Ламонову 12:31, Политика
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии
Общество, 13:12
0
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии
Обладателями награды стали трое ученых, которые занимались исследованиями направленной эволюции химических молекул, а также пептидов и антител. Открытия позволят решить многие проблемы человечества, считают в Нобелевском комитете
Фото: Jonas Ekstromer / TT News Agency / Reuters

Нобелевский комитет по химии Королевской академии наук объявил имя лауреата самой престижной премии мира в этой области. Награду этого года разделили Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и сэр Грегори Уинтер, говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.

Фрэнсис Арнольд стала лауреатом премии «за направленную эволюцию ферментов», Смит и Уинтер — «за фаговое отображение пептидов и антител».

«Лауреаты премии в области химии этого года взяли под контроль эволюцию и использовали генетические изменения и селекцию для разработки белков, которые решают проблемы человечества», — следует из заявления комитета. В будущем эти знания смогут применяться для развития химической промышленности, производства новых материалов, биотоплива и лекарств.

Синтез, проведенный Арнольд, позволяет случайным образом вносить в ген мутации и выбирать белок с нужными свойствами. Открытие ученой уже используется на практике: с его помощью получают ферменты, которые используются в биотопливе и в производстве фармацевтических препаратов.

Что касается фагового отображения, или фагового дисплея, как еще называют этот метод, то он позволяет подробно изучать взаимодействие белков между собой. Он основан на использовании бактериофагов (вирусов, поражающих бактериальные клетки) для соотнесения белков и генетической информации, которая кодирует их. Смит был первым, кто описал этот метод, а Уинтер позже применил его на практике и продемонстрировал, что его можно использовать для разработки новых лекарств.​

Размер Нобелевской премии в этом году составляет 9 млн крон, или чуть более $1 млн.

Кто претендовал на премию в области химии — неизвестно, поскольку Нобелевский комитет не разглашает эту информацию заранее. Прогнозы относительно того, кто станет лауреатами в каждой из дисциплин Нобелевской премии, делают экспертные агентства и научно-популярные журналы.

В докладе (.pdf) компании Clarivate Analytics, которая ежегодно выносит свои предположения, основываясь на цитируемости статей ученых, говорится, что лауреатами 2018 года могли стать минимум три исследователя. Это профессор органической химии Гарвардского университета Эрик Якобсен, который разработал реакцию эпоксидирования (носит его имя — реакция Якобсена) и развивал каталитические реакции для органического синтеза.

Вторым претендентом агентство называло британского химика Джорджа Шелдрика, который создал систему компьютерных программ SHELX, используемую в структурной кристаллографии, третьим — исследовательницу из Массачусетского технологического института Джоанн Стабби, которая открыла механизм работы рибонуклеотидредуктаз.

В прошлом году обладателями Нобелевской премии по химии стали Жак Дюбоше из Швейцарии, Йоахим Франк из США и Ричард Хендерсон из Великобритании. Они разработали метод криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул в растворе с высоким разрешением. Благодаря этому методу ученым удалось установить структуру вируса Зика, эпидемия которого случилась два года назад.

Нобелевскую премию по медицине дали за работу по лечению рака
Общество

Нобелевская неделя открылась в Стокгольме в понедельник, 1 октября, с объявления лауреатов в области физиологии и медицины. Ими стали американский и японский иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё, которые открыли новый вид терапии при лечении онкологических заболеваний.

Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике
Общество

Накануне, 2 октября, Нобелевский комитет объявил победителей премии за исследования в области физики — это ученые из США, Франции и Канады Артур Эшкин, Жерар Муру и Донне Стрикланд, которые изобрели метод генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Нобелевская премия по химии , наука , ученые
Главное
Семья покинувшего Россию Бориса Минца купила отель в Англии​ Бизнес
Материалы по теме
Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике Общество
Нобелевскую премию по медицине дали за работу по лечению рака Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter