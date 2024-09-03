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В Грозном задержали объявленного в розыск бывшего мэра Магаса

В Грозном задержали объявленного в розыск бывшего мэра Магаса Аушева
На Аушева завели дело о превышении полномочий. По данным МВД, он утвердил работы по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в городе по завышенной стоимости, после чего уволился и скрылся. В мае его объявили в розыск
Усман Аушев
Усман Аушев (Фото: admmagas.ru)

В Грозном задержали бывшего мэра Магаса Усмана Аушева по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает управление МВД по Ингушетии в телеграм-канале. Аушев арестован.

Аушев ушел в отставку по собственному желанию в феврале 2023 года. Он был главой Магаса с июня 2020 года, а до этого занимал должность президента Ассоциации благотворительных фондов республики. В мае этого года экс-мэр был объявлен в федеральный розыск. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что против него возбудили уголовное дело по двум статьям — превышение полномочий (ст. 286 УК) и мошенничество (ст. 159 УК). В частности, речь шла о хищении около 2 млн руб. из бюджета. Телеграм-канал Mash писал, что экс-чиновника хотели задержать, когда тот прилетел в Грозный, но он смог скрыться.

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Администрация Магаса

По данным МВД, с 10 января по 6 февраля 2023 года Аушев, выступая в качестве заказчика работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в столице Ингушетии, утвердил при заключении договора подряда завышение сметы. В результате местному бюджету был причинен ущерб почти на 2 млн руб. После этого он ушел в отставку с поста главы города и покинул регион, сообщили в ведомстве. Через некоторое время МВД выявило факт превышения полномочий, возбудило против экс-мэра дело по ч. 3 ст. 286 УК и объявило его в розыск, добавили там.

На данный момент должность мэра столицы Ингушетии занимает Зайт Орцханов.

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Теги
Елена Чернышова
Магас Ингушетия экс-мэр превышение должностных полномочий задержание
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