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Бывшего мэра Магаса объявили в розыск

Бывшего мэра города Магас Усмана Аушева объявили в федеральный розыск
Аушев был главой Магаса с июня 2020 года по февраль 2023 года. По данным ТАСС, против него завели дело по статьям о мошенничестве и превышении полномочий
Усман Аушев
Усман Аушев (Фото: Усман Аушев / VK)

Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева объявили в федеральный розыск, следует из базы данных МВД.

По информации источника ТАСС, в отношении Аушева возбудили уголовное дело по двум статьям — превышение полномочий (ст. 286 УК) и мошенничество (ст. 159 УК). По словам собеседника агентства, изначально правоохранительные органы выявили факт хищения около 2 млн руб. бюджетных средств, но это только один эпизод дела.

Mash сообщил, что экс-чиновника хотели задержать, когда он прилетел в Грозный, но Аушев смог скрыться от силовиков. По данным телеграм-канала, он устраивал махинации через благотворительный фонд.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Ингушетии и направил запрос в пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Магас является административным центром Ингушетии. Его население превышает 18 тыс. человек.

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Аушев родился в августе 1986 года в Назрани. Он окончил Горский Кадетский корпус имени Абдулы Цароева. С 2006 года работал в различных ведомственных структурах Ингушетии и за ее пределами.

До назначения на должность и.о. мэра занимал пост президента Ассоциации благотворительных фондов Республики Ингушетия, был главой благотворительного фонда «Рохьма-Инг», и председателем Совета отцов при аппарате уполномоченного при главе республики по правам ребенка.

В июне 2020 года городской совет депутатов Магаса назначил Аушева исполняющим обязанности мэра города, а утвердил его на посту мэра в феврале 2021 года. В феврале 2023-го Аушев по собственному желанию сложил с себя полномочия главы администрации Магаса.

Согласно официальной декларации о доходах Аушев в 2021 году заработал 732,4 тыс. руб, а его супруга — 88,8 тыс. руб. У Аушева, его супруги и ребенка в пользовании на февраль 2023 года находились жилой дом (128,8 кв. м), земельный участок (5 тыс. кв. м) и Mercedes-Benz S600 (в личном владении экс-мэра).

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