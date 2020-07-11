СМИ узнали об обысках в мэрии Магаса после задержания ингушского депутата

В мэрии Магаса после задержания бывшего мэра, депутата парламента Ингушетии Якуба Белхороева прошли обыски, сообщили СМИ. В прошлом он руководил региональным Фондом соцстрахования, ему предъявлено обвинение в крупной растрате

Администрация Магаса (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Ингушетии после ареста депутата республиканского парламента и бывшего управляющего регионального Фонда социального страхования Якуба Белхороева прошли обыски в администрации Магаса, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона.

«В региональном отделении фонда соцстрахования проводят обыски силовики для изъятия документации», — сообщил источник агентства. По его информации, обыски идут и в мэрии административного центра Ингушетии Магаса, где в прошлые годы задержанный занимал пост мэра.

Информацию об обысках в администрации Магаса подтвердил источник агентства «Интерфакс-Юг». По его словам, оперативные и следственные мероприятия проводят прикомандированные из Москвы силовики.

«Обыски проходят по нескольким адресам в сельском поселении Сурхахи, в том числе в частных домах члена ингушского парламента Якуба Белхороева и его водителя Тачиева, который также задержан силовиками», — сообщил источник агентства. По его данным, Белхороева этапируют в Москву.