СМИ узнали об обысках в мэрии Магаса после задержания ингушского депутата
В Ингушетии после ареста депутата республиканского парламента и бывшего управляющего регионального Фонда социального страхования Якуба Белхороева прошли обыски в администрации Магаса, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона.
«В региональном отделении фонда соцстрахования проводят обыски силовики для изъятия документации», — сообщил источник агентства. По его информации, обыски идут и в мэрии административного центра Ингушетии Магаса, где в прошлые годы задержанный занимал пост мэра.
Информацию об обысках в администрации Магаса подтвердил источник агентства «Интерфакс-Юг». По его словам, оперативные и следственные мероприятия проводят прикомандированные из Москвы силовики.
«Обыски проходят по нескольким адресам в сельском поселении Сурхахи, в том числе в частных домах члена ингушского парламента Якуба Белхороева и его водителя Тачиева, который также задержан силовиками», — сообщил источник агентства. По его данным, Белхороева этапируют в Москву.