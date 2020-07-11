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СМИ узнали об обысках в мэрии Магаса после задержания ингушского депутата

В мэрии Магаса после задержания бывшего мэра, депутата парламента Ингушетии Якуба Белхороева прошли обыски, сообщили СМИ. В прошлом он руководил региональным Фондом соцстрахования, ему предъявлено обвинение в крупной растрате
Администрация Магаса
Администрация Магаса (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

В Ингушетии после ареста депутата республиканского парламента и бывшего управляющего регионального Фонда социального страхования Якуба Белхороева прошли обыски в администрации Магаса, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах региона.

«В региональном отделении фонда соцстрахования проводят обыски силовики для изъятия документации», — сообщил источник агентства. По его информации, обыски идут и в мэрии административного центра Ингушетии Магаса, где в прошлые годы задержанный занимал пост мэра.

Информацию об обысках в администрации Магаса подтвердил источник агентства «Интерфакс-Юг». По его словам, оперативные и следственные мероприятия проводят прикомандированные из Москвы силовики.

«Обыски проходят по нескольким адресам в сельском поселении Сурхахи, в том числе в частных домах члена ингушского парламента Якуба Белхороева и его водителя Тачиева, который также задержан силовиками», — сообщил источник агентства. По его данным, Белхороева этапируют в Москву.

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В пресс-службе МВД Ингушетии не смогли предоставить РБК оперативную информацию.

О задержании депутата Народного собрания Ингушетии, экс-управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Якуба Белхороева Следственный комитет сообщил 10 июля. Уже на следующий день депутата арестовали. Ему предъявили обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере по ст. 160 УК. Помимо этого, обвинение в пособничестве в растрате бюджетных денежных средств по одному из эпизодов предъявлено главному специалисту-ревизору регионального отделения ФСС и водителю Белхороева Белану Тачиеву.

По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям и растрате средств фонда в размере около 19 млн руб. По подложным документам он оформил выплаты в связи с несчастными случаями на производстве себе, своим близким и знакомым, говорится в сообщении СК. Белхороева и Тачиева уже допросили, сейчас они оба находятся под стражей.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Майя Бобенко
Теги: Ингушетия, обыски
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